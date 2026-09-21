Paweł wyszedł ze szpitala i przepadł bez wieści. Trwają poszukiwania 40-latka!

Zaginiony po raz ostatni był widziany 9 września 2026 roku w okolicach godziny 7 rano. Właśnie wtedy opuścił mury myślenickiego szpitala. Niestety, nie dotarł do swojego domu, a rodzina nie ma od niego żadnych wieści. Jego aktualne miejsce pobytu pozostaje dla bliskich zagadką.

Paweł Papież to 40-latek o szczupłej budowie ciała, mierzący około 160 cm wzrostu. Cechą charakterystyczną mężczyzny są niebieskie oczy. Mundurowi proszą o wsparcie każdego, kto mógł w ostatnim czasie widzieć zaginionego lub ma jakąkolwiek wiedzę o jego losach.

Trwają poszukiwania Pawła Papieża. Policja prosi o pomoc

Stróże prawa zaznaczają, że w tej sytuacji każda wskazówka jest niezwykle cenna. Nawet z pozoru błahy szczegół może okazać się kluczowy do rozwikłania zagadki, co wydarzyło się z 40-latkiem po opuszczeniu placówki medycznej.

Wszyscy, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca przebywania Pawła Papieża, są proszeni o natychmiastowe przekazanie tych informacji do myślenickiej komendy lub zgłoszenie się do najbliższego komisariatu.

Wiadomości można zgłaszać dzwoniąc na darmowy numer alarmowy 112, a także kontaktując się z dyżurnym KPP w Myślenicach wybierając numer 47 83 29 200.

Służby gorąco apelują do społeczeństwa, aby nie bagatelizować żadnych informacji, które mogłyby przyczynić się do szczęśliwego finału poszukiwań 40-letniego mężczyzny.