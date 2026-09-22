Od wtorku drugi etap remontu obwodnicy między węzłami Modlnica i Modlniczka

We wtorek wieczorem rozpocznie się drugi etap remontu nawierzchni na odcinku obwodnicy Krakowa, między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace na jezdni w kierunku Katowic będą prowadzone głównie nocą. Na czas układania nowego asfaltu trasa będzie całkowicie zamykana, a ruch zostanie skierowany na objazdy.

Wymiana nawierzchni na jezdni w kierunku Katowic

Jak informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), remont jest niezbędny ze względu na zły stan techniczny drogi krajowej nr 94 na tym fragmencie. W pierwszym etapie prac odnowiono nawierzchnię na jezdni w kierunku Warszawy.

- Teraz czas na ściągnięcie dwóch warstw starego asfaltu i położenie nowych na trasie w kierunku Katowic - zapowiedział przedstawiciel GDDKiA.

Prace będą polegały na usunięciu dwóch warstw asfaltu – wiążącej i ścieralnej – a następnie ułożeniu nowej nawierzchni na jezdni prowadzącej w stronę lotniska w Balicach i Katowic.

Harmonogram prac i nocne objazdy

Roboty podzielono na dwie fazy, które będą prowadzone głównie w nocy, aby zminimalizować utrudnienia. Pierwsza z nich, frezowanie, potrwa od wtorku wieczorem do przyszłego wtorku (29 września) i będzie realizowana w godzinach 19:00-6:00. W tym czasie dla kierowców dostępny będzie jeden pas ruchu.

W kolejnym tygodniu wykonawca będzie układał nową nawierzchnię. Te prace zaplanowano na godziny od 21:00 do 5:30 i będą wymagały całkowitego zamknięcia jezdni. Wyznaczono objazd od węzła Modlnica ulicą Jasnogórską do Ronda Ofiar Katynia, a następnie ulicami Pasternik i Różańskiego do węzła Modlniczka. W obu fazach w ciągu dnia ruch na obwodnicy będzie przywracany, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Autostrada A4 Katowice - Kraków

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Koniec prac do 10 października, koszt to 10,5 mln zł

Zgodnie z harmonogramem, wszystkie prace na tym odcinku obwodnicy Krakowa powinny zakończyć się do 10 października. Koszt całej inwestycji wynosi 10,5 mln zł.