Pogoda dla Krakowa: 25-27 września

Mieszkańcy Krakowa w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego wachlarza pogodowego. Prognozy na dni od 25 do 27 września wskazują na deszczowy start, po którym nastąpią dwa suche dni. Mimo braku opadów w sobotę i niedzielę, aura w te dni będzie się od siebie wyraźnie różnić, a najwyższą temperaturę termometry wskażą dopiero na sam koniec weekendu.

Deszczowy początek weekendu

Piątek, 25 września, przywita Krakowian chmurami i deszczem. Prognozowane są słabe opady, które mogą pokrzyżować plany na popołudnie i wieczór. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 17 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 3 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota przyniesie słońce

W sobotę pogoda w Krakowie diametralnie się zmieni. Przede wszystkim znikną opady deszczu, a na niebie zagości słońce – prognozy zapowiadają bezchmurny dzień. Będzie to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie podobna do piątkowej i wyniesie około 17 stopni. Poranek będzie jednak wyraźnie chłodniejszy, z temperaturą spadającą do około 8°C. Wiatr znacznie osłabnie, osiągając prędkość zaledwie 1 m/s.

Ciepła, ale pochmurna niedziela

Niedziela, 27 września, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Krakowie. Termometry mogą pokazać nawet 19 stopni Celsjusza, co z pewnością ucieszy osoby planujące niedzielny odpoczynek. Poranek, podobnie jak w sobotę, będzie chłodny, z temperaturą około 8 stopni. Mimo braku deszczu, aura nie będzie tak słoneczna jak dzień wcześniej – prognozowane jest duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie bardzo słaby, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Krakowie będzie wymagała elastyczności w planowaniu weekendu. Piątkowe popołudnie, ze względu na deszcz, lepiej zarezerwować na aktywności pod dachem. Sobota to z kolei wymarzony dzień na wszelkie formy rekreacji na zewnątrz – spacery czy wycieczki będą doskonałym pomysłem, zwłaszcza że niebo ma być bezchmurne. W niedzielę, mimo że będzie najcieplej, warto pamiętać o dużym zachmurzeniu. To wciąż dobry czas na spędzenie dnia na zewnątrz, choć bez towarzystwa promieni słonecznych.

Dane pogodowe: OpenWeather