Iwona Pavlović pręży się w bikini na starych zdjęciach. Takiej jej jeszcze nie widzieliście!

"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović jako jedyna przetrwała zmiany w programie

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę ponad dwadzieścia lat temu, a dokładnie 16 kwietnia 2005 roku.

Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Zmieniał się również skład jurorski, ale jedna osoba trwa na swoim miejscu od samego początku. Jest to Iwona Pavlović.

W ubiegłym roku przy okazji jubileuszu "Tańca z Gwiazdami" postanowiła powspominać początki programu. Na Instagramie opublikowała wtedy serię archiwalnych zdjęć.

20 lat minęło jak jeden dzień... Dokładnie 16 kwietnia 2005 roku miał miejsce pierwszy odcinek, pierwszej edycji. Czy pamiętacie pierwszą edycję? - napisała.

Przed startem show TVN-u Iwona Pavlović była znana głównie w kręgach tanecznych. Po zakończeniu kariery turniejowej zajęła się szkoleniem kolejnych pokoleń tancerzy (jednym z jej uczniów był Agustin Egurrola). Zdobyła również międzynarodowe uprawnienia sędziowskie i zaczęła oceniać najważniejsze zawody taneczne. To doświadczenie sprawiło, że była idealną kandydatką do roli jurorki w "TZG".

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Iwona Pavlović w bikini na archiwalnych zdjęciach. Figura jak marzenie!

Przed niedzielnym odcinkiem postanowiliśmy nieco głębiej poszperać w archiwalnych zdjęciach. Znaleźliśmy fotografie, które ukazują Czarną Mambę od zupełnie innej strony! Takiej nieco bardziej odsłoniętej. Rok po starcie "Tańca z Gwiazdami" została przyłapana na taplaniu się w basenie podczas festiwalu Lato z Gwiazdami w Międzyzdrojach. W czarnym bikini wyglądała jak rasowa modelka!

Towarzyszył jej Wojciech Oświęcimski, z którym była wtedy związana od około roku. W 2009 roku zakochani wzięli ślub. Iwona Pavlović zrezygnowała z tradycyjnej bieli na rzecz ognistej czerwieni. Jej oryginalna suknia ślubna przeszła do historii gwiazdorskich ślubów.

Przeglądając te zdjęcia trudno oprzeć się wrażeniu, że dla jurorki czas się niemal zatrzymał. Jednak jedna rzecz zdecydowanie uległa zmianie - nos gwiazdy programu. Pavlović złamała nos, gdy miała czternaście lat. Obiecała sobie, że w przyszłości "co sobie zepsułam, naprawię".

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