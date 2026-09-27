Grób Jana Brzechwy przyciąga uwagę. Ten jeden szczegół mówi wszystko

Jan Brzechwa pozostawił po sobie ogromny dorobek literacki. Choć jego nazwisko kojarzone jest przede wszystkim z poezją dla najmłodszych, stworzył wiele tekstów, które na stałe weszły do polskiej kultury. "Kaczka Dziwaczka", "Samochwała", "Leń", "Tańcowała igła z nitką" czy właśnie "Na straganie" do dziś są recytowane przez dzieci.

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Nie do wiary, co znalazło się na grobie Jana Brzechwy! Uwagę przyciąga jeden szczegół

Poeta zmarł w 1966 roku, ale jego twórczość wciąż żyje. Jednym z miejsc, w których można poczuć wyjątkowy związek artysty z jego twórczością, jest jego grób na warszawskich Powązkach. Mogiła Brzechwy nie jest bowiem zupełnie zwyczajna. W oczy rzuca się znajdujący się na niej charakterystyczny koszyk wypełniony sztucznymi warzywami.

Plastikowe warzywa mogą na pierwszy rzut oka wyglądać dość zaskakująco, ale w przypadku Jana Brzechwy trudno o bardziej wymowny symbol. Wszystko nawiązuje do jego słynnego wiersza "Na straganie", w którym poeta ożywił warzywa i przedstawił ich zabawną rozmowę.

"Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy" - tak zaczyna się jeden z najbardziej znanych utworów Brzechwy. Dalej pojawiają się m.in. cebula, burak, marchewka, fasola, brukselka czy koper. Wiersz, choć skierowany przede wszystkim do dzieci, przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów polskiej poezji dziecięcej.

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Nic więc dziwnego, że osoby odwiedzające grób poety mogą zobaczyć tam nawiązanie właśnie do tego utworu. Koszyk z owocami wygląda jak nietypowa, ale bardzo symboliczna dekoracja. Zamiast klasycznych ozdób mamy element, który natychmiast przywołuje świat pełen zabawnych warzyw i bohaterów stworzonych przez Brzechwę.

Obok znalazł się również wiersz "Na straganie". To sprawia, że miejsce pochówku poety staje się swoistym przypomnieniem jego twórczości. Nie trzeba nawet znać dokładnej daty jego śmierci, by od razu skojarzyć nazwisko Brzechwy z charakterystycznymi, pełnymi humoru utworami.

Poeta przez lata potrafił bawić kolejne pokolenia. Jego wiersze były obecne w domach, szkołach i przedszkolach, a wiele cytatów z jego twórczości weszło do codziennego języka. Brzechwa stworzył świat, w którym warzywa rozmawiają ze sobą, zwierzęta mają ludzkie cechy, a zwyczajne sytuacje zamieniają się w pełne humoru historie.

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