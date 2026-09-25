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Mazurska przygoda, która porwała widzów. Pamiętacie jeszcze serial "Przystań"?
To już siedemnaście lat minęło od premiery serialu, który przeniósł widzów w malownicze krajobrazy Mazur. Produkcja Telewizji Polskiej, zatytułowana "Przystań", zadebiutowała na antenie TVP1 dokładnie 16 września 2009 roku i choć doczekała się zaledwie jednego sezonu, składającego się z trzynastu odcinków, zdołała zapaść w pamięć wielu osobom. Zdjęcia do serialu kręcono w urokliwym Giżycku, co dodatkowo budowało wyjątkowy, wakacyjny klimat.
Fabuła serialu skupiała się na losach grupy ambitnych, młodych ludzi, którzy marzyli o czymś więcej niż praca na miejskim basenie. Ich celem było zdobycie prestiżowego statusu ratownika WOPR. W tym celu trafili do bazy ratowniczej, czyli tytułowej przystani, gdzie pod okiem doświadczonych przełożonych przechodzili wymagające szkolenie. Widzowie śledzili nie tylko ich zawodowe zmagania, ale również osobiste perypetie, przyjaźnie i pierwsze miłości, które rodziły się w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Młode talenty na start. Kto zagrał w mazurskiej "Przystani"?
Serial "Przystań" stał się trampoliną do kariery dla wielu młodych aktorów, którzy dziś są doskonale znani z dużego i małego ekranu. W obsadzie znalazło się grono niezwykle obiecujących talentów, które wcieliły się w kursantów walczących o swoje marzenia. Główne role w produkcji zagrali:
- Anna Czartoryska jako Anka
- Zofia Zborowska jako Beata
- Anna Szymańczyk jako Daga
- Mateusz Banasiuk jako Filip Waśko
- Bartosz Gelner jako Olaf Kozłowski
- Kamil Przystał jako Darek Waśko
- Mateusz Janicki jako Adrian
Na ekranie towarzyszyli im również bardziej doświadczeni aktorzy, tacy jak Marek Bukowski w roli szefa bazy Grzegorza Bielińskiego, Sonia Bohosiewicz, Paweł Królikowski, Paweł Deląg czy Agnieszka Warchulska. Taka mieszanka młodości i doświadczenia stworzyła niezwykle autentyczny obraz relacji panujących w bazie WOPR.
Aż 17 lat od premiery. Zobacz, jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Przystań"
Od emisji ostatniego odcinka minęło już naprawdę sporo czasu. Dla aktorów, którzy w 2009 roku byli u progu wielkiej kariery, te siedemnaście lat to okres intensywnego rozwoju zawodowego i ogromnych zmian w życiu prywatnym. Wielu z nich na stałe wpisało się w krajobraz polskiego show-biznesu, zdobywając uznanie krytyków i sympatię widzów w kolejnych filmach i serialach.
Upływ czasu widać jednak nie tylko w ich imponującym dorobku artystycznym, ale także w wyglądzie. Dziś to dojrzali artyści, których wizerunek znacznie różni się od tego, jaki pamiętamy z mazurskiej "Przystani". Jak bardzo zmienili się od czasu pracy na planie w Giżycku? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć ich niezwykłe metamorfozy na przestrzeni lat.