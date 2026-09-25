Mazurska przygoda, która porwała widzów. Pamiętacie jeszcze serial "Przystań"?

To już siedemnaście lat minęło od premiery serialu, który przeniósł widzów w malownicze krajobrazy Mazur. Produkcja Telewizji Polskiej, zatytułowana "Przystań", zadebiutowała na antenie TVP1 dokładnie 16 września 2009 roku i choć doczekała się zaledwie jednego sezonu, składającego się z trzynastu odcinków, zdołała zapaść w pamięć wielu osobom. Zdjęcia do serialu kręcono w urokliwym Giżycku, co dodatkowo budowało wyjątkowy, wakacyjny klimat.

Fabuła serialu skupiała się na losach grupy ambitnych, młodych ludzi, którzy marzyli o czymś więcej niż praca na miejskim basenie. Ich celem było zdobycie prestiżowego statusu ratownika WOPR. W tym celu trafili do bazy ratowniczej, czyli tytułowej przystani, gdzie pod okiem doświadczonych przełożonych przechodzili wymagające szkolenie. Widzowie śledzili nie tylko ich zawodowe zmagania, ale również osobiste perypetie, przyjaźnie i pierwsze miłości, które rodziły się w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

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Młode talenty na start. Kto zagrał w mazurskiej "Przystani"?

Serial "Przystań" stał się trampoliną do kariery dla wielu młodych aktorów, którzy dziś są doskonale znani z dużego i małego ekranu. W obsadzie znalazło się grono niezwykle obiecujących talentów, które wcieliły się w kursantów walczących o swoje marzenia. Główne role w produkcji zagrali:

Anna Czartoryska jako Anka

jako Anka Zofia Zborowska jako Beata

jako Beata Anna Szymańczyk jako Daga

jako Daga Mateusz Banasiuk jako Filip Waśko

jako Filip Waśko Bartosz Gelner jako Olaf Kozłowski

jako Olaf Kozłowski Kamil Przystał jako Darek Waśko

jako Darek Waśko Mateusz Janicki jako Adrian

Na ekranie towarzyszyli im również bardziej doświadczeni aktorzy, tacy jak Marek Bukowski w roli szefa bazy Grzegorza Bielińskiego, Sonia Bohosiewicz, Paweł Królikowski, Paweł Deląg czy Agnieszka Warchulska. Taka mieszanka młodości i doświadczenia stworzyła niezwykle autentyczny obraz relacji panujących w bazie WOPR.

Aż 17 lat od premiery. Zobacz, jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Przystań"

Od emisji ostatniego odcinka minęło już naprawdę sporo czasu. Dla aktorów, którzy w 2009 roku byli u progu wielkiej kariery, te siedemnaście lat to okres intensywnego rozwoju zawodowego i ogromnych zmian w życiu prywatnym. Wielu z nich na stałe wpisało się w krajobraz polskiego show-biznesu, zdobywając uznanie krytyków i sympatię widzów w kolejnych filmach i serialach.

Upływ czasu widać jednak nie tylko w ich imponującym dorobku artystycznym, ale także w wyglądzie. Dziś to dojrzali artyści, których wizerunek znacznie różni się od tego, jaki pamiętamy z mazurskiej "Przystani". Jak bardzo zmienili się od czasu pracy na planie w Giżycku? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć ich niezwykłe metamorfozy na przestrzeni lat.