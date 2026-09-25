Maciej Dowbor ujawnia kulisy odejścia z Dzień Dobry TVN. "Nie żałuję tego kroku"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-25 5:05

Maciej Dowbor był jedną z największych gwiazd TVN. Jego odejście z "Dzień Dobry TVN" wywołało ogromne zdziwienie. Nikt się nie spodziewał, że prezenter nagle odpuści szeregi popularnej śniadaniówki. W rozmowie z portalem VOX FM zdradził, dlaczego postanowił podjąć taką decyzję. Jaki ma plan na dalszą część życia?

Kim jest Maciej Dowbor? 

Maciej Dowbor to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy, prezenterów radiowo-telewizyjnych oraz twórców internetowych. Urodzony w 1978 roku w Toruniu, jest synem znanej dziennikarki Katarzyny Dowbor. Karierę w mediach rozpoczynał w radiowej Trójce, by następnie trafić do TVP i TVN. Przez niemal dwa dekady był jednak jedną z głównych twarzy telewizji Polsat, gdzie prowadził liczne widowiska rozrywkowe, w tym popularne show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a także duże festiwale i koncerty na żywo. W 2024 roku dołączył do ekipy "Dzień Dobry TVN".

Równolegle rozwija intensywną działalność w sieci. Razem z żoną, aktorką Joanną Koroniewską, tworzy niezwykle popularny duet mediów społecznościowych. Ogromną rozpoznawalność przyniósł im prowadzony w internecie cykl "Domówka u Dowborów". Prywatnie jest ojcem dwóch córek, Janiny i Heleny. Pasjonuje się sportem, od lat z sukcesami uprawiając triathlon, biorąc udział w maratonach oraz grając w tenisa. 

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Maciej Dowbor odszedł z "Dzień Dobry TVN". Znamy powód 

Maciej Dowbor był jednym z ulubionych prowadzących widzów w "Dzień Dobry TVN". Fani śniadaniówki doceniali jego żarty, ale jednocześnie profesjonalne podejście do wielu tematów. Jego pożegnanie się z formatem wywołało sporo dyskusji w mediach społecznościowych. Maciej Dowbor podczas Invest In Szczecin Open w rozmowie z VOX FM przyznał, dlaczego postanowił odejść z "Dzień Dobry TVN". 

- Złożyło się na nią wiele czynników, ale kluczowy był rozwój naszego własnego biznesu medialnego, który tworzymy razem z Asią. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że łapanie dwóch srok za ogon i prowadzenie tak intensywnych działań naraz staje się niemożliwe. Uznałem, że przekierowanie zasobów czasowych z telewizji śniadaniowej na autorski kontent daje nam szansę na jakościowy skok rozwojowy - powiedział.

Przyznał, że dla niego też w tym wszystkim była ważna rodzina. 

- Do tego dochodzi zwykła matematyka i chęć zachowania równowagi życiowej. Gdy podliczyłem czas poświęcany na nagrania oraz liczne zobowiązania towarzyszące, uznałem, że to właściwy moment na zmianę. Praca w TVN była wspaniałą przygodą, a współpraca z Sandrą Hajduk, moją serdeczną przyjaciółką i znakomitą współprowadzącą - prawdziwą przyjemnością. Dziś jednak zależy mi na zachowaniu work-life balance. Nie żałuję tego kroku, wchodzimy właśnie w fazę realizacji nowych projektów i jestem przekonany, że to słuszna droga - powiedział Dowbor. 

Maciej Dowbor o planach na przyszłość 

Już wcześniej Dowbor rozwijał markę własną wspólnie z Joanną. Jaki ma dalszy plan na karierę po "Dzień Dobry TVN"? 

- Konsekwentnie budujemy strukturę wokół naszej marki osobistej. Obecnie stawiamy własne studio, w którym będziemy realizować dłuższe formaty z myślą o platformie YouTube, stanowiące trzon naszej obecności w mediach społecznościowych. Równolegle pracujemy nad projektami scenicznymi, choć na razie nie chciałbym zdradzać zbyt wielu szczegółów. Działamy wielotorowo: utrzymujemy dotychczasową aktywność w sieci, budujemy infrastrukturę pod duże formaty wideo i przygotowujemy formaty pozwalające na bezpośredni kontakt z widzem na żywo. Dla nas to powiew świeżości, a dla naszych odbiorców - szansa na spotkanie z nami "twarz w twarz" - powiedział dla portalu VOX FM Maciej Dowbor. 

Uśmiechnięty Maciej Dowbor na tle logo Dzień Dobry TVN. O kulisach odejścia dziennikarza przeczytasz na SE.
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