Joanna Koroniewska szczerze o swoim małżeństwie. Związek idealny? "Co będę ściemniać"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor: Medialny związek idealny?

Maciej Dowbor (47 l.) i Joanna Koroniewska (48 l.) poznali się w 2003 roku. On był wtedy początkującym dziennikarzem, a ona zyskała popularność dzięki roli w "M jak miłość". Początek ich znajomości był dość niefortunny - Dowbor spóźnił się na wywiad prawie dwie godziny. Mimo to nawiązała się między nimi nić porozumienia, a nawet coś więcej. Oboje byli wtedy jednak w związkach. Po ich zakończeniu ponownie się do siebie zbliżyli.

Początkowo ich związek rozwijał się z dala od show-biznesu. W 2009 roku powitali na świecie córkę Janinę. Pięć lat później wzięli ślub, a w 2018 roku ich rodzina znowu się powiększyła o kolejną córkę, Helenę. Z biegiem lat Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor stali się jedną z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Umiejętnie łączą pracę w mediach tradycyjnych z działalnością w social mediach.

Chętnie pokazują fragmenty codziennego życia w mediach społecznościowych, jednak jednocześnie starają się chronić prywatność swoich dzieci. Dużym sukcesem była "Domówka u Dowborów", którą zaczęli kręcić w trakcie pandemii. Do tej pory często wrzucają do sieci filmiki, w których nawiązują do problemów i radości małżeńskiego życia. Robią to z dużym poczuciem humoru oraz dystansem do samych siebie, za co pokochali ich widzowie.

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Joanna Koroniewska szczerze o związku. Mówi wprost!

Często stawiani są za wzór medialnego związku. Mimo wielu lat razem Koroniewska i Dowbor zgodnie podkreślają, że wciąż pracują nad relacją i stawiają na szczerość, partnerstwo oraz wspólne spędzanie czasu. Aktorka otworzyła się niedawno na pytania fanów. Udzieliła niezwykle szczerej odpowiedzi na pytanie o to, jak ułożyć sobie z kimś życie.

Przepis mam jeden - trzeba się lubić. Co będę ściemniać. To ciężka robota. Niemal każdego dnia. I pokora. Dużo pokory. I pamiętajcie, że insta to mały urywek z życia. Jak widzicie idealne pary tutaj, możecie być pewni, że nie zawsze tak jest - napisała.

Na koniec aktorka zdecydowała się na bardzo szczere wyznanie:

Nam na pewno do idealnego związku wiele brakuje. Z naciskiem na "wiele" - podsumowała.

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