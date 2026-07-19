Postać z kultowej bajki z PRL-u na kostkach do gitary?! Ikona metalu z niespodzianką dla Polaków!

Połowę lipca wszyscy fani i fanki ciężkich brzmień z pewnością zapamiętają na długo! To właśnie w sobotę i niedzielę 18 oraz 19 lipca w Warszawie odbywają się aż dwa koncerty jednego z najbardziej znanych i cenionych zespołów metalowych lat 2000. - System of a Down. Formacja zawitała do Stolicy na sam finisz swojej tegorocznej europejskiej trasy koncertowej, na której w roli gości specjalnych towarzyszą jej dwie inne legendarne grupy: Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.

Zespoły mają już za sobą pierwszy koncert, który na warszawski PGE Narodowy przyciągnął imponujące tłumy - przekonaj się, sprawdzając poniższą galerię:

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Polscy fani zaśpiewali "Happy Birthday" dla Darona Malakiana z System of a Down!

Basista System of a Down ma dla fanów kolekcję limitowanych kostek do gitary!

Koncerty to jedno, grupa przygotowała jednak dla fanów i fanek więcej niespodzianek! Tuż po przylocie do naszego kraju muzycy cierpliwie pozowali z czekającymi na nich pod hotelem wielbicielami, otworzyli sklepik z merchem, a od samego początku trasy z wyjątkową inicjatywą wyszedł basista zespołu.

Shavo Odadjian na każdy koncert w danym mieście przygotował specjalną, limitowaną kolekcję kostek do gitary. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku dwóch występów w Polsce. Na pierwszy dzień muzyk przygotował żółte kostki z wizerunkiem "polskiej kiełbaski", drugi wzór zaskoczył jednak dużo bardziej

W niedzielę w różnych miejscach Warszawy będzie można znaleźć niebieskie kostki z wizerunkiem Lolka z legendarnej bajki Bolek i Lolek, która emitowana była w naszym kraju od lat 60. do pierwszej połowy lat 80. Aby upolować gadżet należy uważnie obserwować media społecznościowe basisty, który za pośrednictwem "Stories" przekazuje wskazówki.

Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy: