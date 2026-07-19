Postać z kultowej bajki z PRL-u na kostkach do gitary?! Ikona metalu z niespodzianką dla Polaków!

Połowę lipca wszyscy fani i fanki ciężkich brzmień z pewnością zapamiętają na długo! To właśnie w sobotę i niedzielę 18 oraz 19 lipca w Warszawie odbywają się aż dwa koncerty jednego z najbardziej znanych i cenionych zespołów metalowych lat 2000. - System of a Down. Formacja zawitała do Stolicy na sam finisz swojej tegorocznej europejskiej trasy koncertowej, na której w roli gości specjalnych towarzyszą jej dwie inne legendarne grupy: Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.
Zespoły mają już za sobą pierwszy koncert, który na warszawski PGE Narodowy przyciągnął imponujące tłumy - przekonaj się, sprawdzając poniższą galerię:
Basista System of a Down ma dla fanów kolekcję limitowanych kostek do gitary!
Koncerty to jedno, grupa przygotowała jednak dla fanów i fanek więcej niespodzianek! Tuż po przylocie do naszego kraju muzycy cierpliwie pozowali z czekającymi na nich pod hotelem wielbicielami, otworzyli sklepik z merchem, a od samego początku trasy z wyjątkową inicjatywą wyszedł basista zespołu.
Shavo Odadjian na każdy koncert w danym mieście przygotował specjalną, limitowaną kolekcję kostek do gitary. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku dwóch występów w Polsce. Na pierwszy dzień muzyk przygotował żółte kostki z wizerunkiem "polskiej kiełbaski", drugi wzór zaskoczył jednak dużo bardziej
W niedzielę w różnych miejscach Warszawy będzie można znaleźć niebieskie kostki z wizerunkiem Lolka z legendarnej bajki Bolek i Lolek, która emitowana była w naszym kraju od lat 60. do pierwszej połowy lat 80. Aby upolować gadżet należy uważnie obserwować media społecznościowe basisty, który za pośrednictwem "Stories" przekazuje wskazówki.