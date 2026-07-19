Legendarna basistka nie żyje! Zmagała się z agresywnym nowotworem mózgu

W minionym tygodniu zagraniczne media podały informację o uruchomieniu w serwisie GoFoundMe zbiórki, powiązanej z Jennifer Finch. Ta powstała, aby zebrać środki, mające umożliwić basistce poddanie się leczeniu po zdiagnozowaniu u niej agresywnej odmiany nowotworu mózgu. Jak opisano, początkowo wydawało się, że w jej przypadku wystarczające będzie tradycyjne leczenie onkologiczne, opierające się na radioterapii. Niestety, w toku leczenia pojawiły się nieprzewidziane komplikacje, które wiązały się z koniecznością przeprowadzania kolejnych operacji. Sama choroba i leczenie sprawiły, że zmagała się ona z poważnymi ograniczeniami fizycznymi i wymagała opieki.

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Fani i fanki Finch, a także jej koledzy i koleżanki z branży szybko ruszyli do pomocy, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie udało się zebrać obrane za cel zbiórki 300 tysięcy dolarów. Wydawało się więc, że wszystko jest na dobre drodze, aby Finch poddała się kuracji i walczyła o powrót do zdrowia. Niestety, w niedzielę 19 lipca w godzinach nocnych czasu polskiego na oficjalnych kontach basistki w portalach społecznościowych pojawiła się informacja o jej śmierci.

W krótkim oświadczeniu bliscy nie ukrywają wielkiego smutku i żalu z powodu odejścia Finch. Zwrócono uwagę na wpływ, jaki na wywarła na historię ciężkich brzmień, doceniono również liczne wyrazy wsparcia, jakie płynęły ze świata w ostatnich dniach życia basistki.

Z przykrością informujemy o śmierci naszej partnerki, siostry, córki i przyjaciółki Jennifer Precious Finch. Wpływ Jennifer na świat muzyki był ogromny, jej wpływ na nasze życie – jeszcze większy. Doceniamy Wasze zainteresowanie i troskę, dziękujemy za wszystkie miłe wiadomości. Docenimy również chwilę wytchnienia w samotności, w tym trudnym czasie - brzmi stanowisko rodziny.

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Kim była Jennifer Finch?

Jennifer Finch znana była przede wszystkim z zespołu L7. Kapela powstała w Los Angeles w 1985 roku, a jedną z jego kluczowych członkiń była w latach 1985-1996 oraz ponownie od 2014 roku właśnie Finch, która grała w niej na basie. Formację uznaje się za jedną z najważniejszych dla punkowo-feministycznego ruchu riot grrrl, który miał ścisłe związki ze sceną grunge'ową lat 90. i trzecią falą feminizmu.

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