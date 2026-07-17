Nie żyje babcia Kardashianek. Matka Kris Jenner miała 91 lat

Nie żyje Mary Jo Campbell

W czwartek 16 lipca 2026 roku do mediów dotarła niezwykle smutna informacja dotycząca odejścia Mary Jo Campbell, matki Kris Jenner. Seniorka rodu, pieszczotliwie nazywana przez bliskich MJ, przeżyła 91 lat. Zrozpaczona Kris Jenner poinformowała o tej stracie za pośrednictwem mediów społecznościowych, informując w sieci, że tego dnia pożegnano jej ukochaną, piękną mamę.

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Kim była Mary Jo Campbell?

Mary Jo Campbell funkcjonowała również jako MJ Shannon i była postacią, którą doskonale kojarzyli wszyscy miłośnicy popularnego telewizyjnego formatu śledzącego losy słynnej amerykańskiej rodziny. Od momentu startu produkcji "Z kamerą u Kardashianów" jesienią 2007 roku, seniorka często gościła w poszczególnych odcinkach. Wydała na świat nie tylko Kris Jenner, ale także Karen Houghton, która niestety odeszła w marcu 2024 roku w wieku 65 lat na skutek zatrzymania akcji serca.

Wzruszający hołd Kris Jenner po śmierci matki

W pożegnalnym wpisie na platformie społecznościowej Kris Jenner w pięknych słowach uhonorowała zmarłą matkę, zwracając szczególną uwagę na jej olbrzymi wpływ na kształtowanie wartości w całej ich ogromnej rodzinie.

"Nauczyła nas, że rodzina to wszystko. Pokazała nam, jak kochać bezwarunkowo i jak odnajdywać radość w małych chwilach. Pokazała mi, jak stawiać czoła wyzwaniom życiowym z odpornością i wiarą"

Kim Kardashian żegna zmarłą babcię w sieci

Głos w sprawie śmierci MJ zabrała także jej znana wnuczka, Kim Kardashian. W specjalnym poście opisała ukochaną babcię jako swoją bratnią duszę, powierniczkę sekretów i absolutną przyjaciółkę. Zwróciła przy tym uwagę na fundamentalne znaczenie, jakie MJ odegrała w jej życiu.

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"Nauczyłaś nas wszystkich, jak ważna jest rodzina, a te wartości będziemy nosić w sobie na zawsze!!!!! Byłaś kobietą, która pokazała mi, co to znaczy być pracowitą bizneswoman"

Warto dodać, że znana wnuczka w swoim wspomnieniu zaznaczyła, że to właśnie u boku MJ podjęła pierwsze zawodowe wyzwania w jej butiku w San Diego, gdzie zdobyła kluczowe fundamenty rzetelności, niezłomności i wiary we własne możliwości, z których korzysta do dziś.

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