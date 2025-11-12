Kupiła sobie nową twarz za 360 tysięcy złotych! Nie poznasz tej gwiazdy

Kris Jenner z rodu Kardashianów zafundowała sobie nową twarz na 70. urodziny. Jej chirurg plastyczny stał się sławny

Ród Kardashianów już od lat jest znany z tego, że jest znany. Jego seniorką jest Kris Jenner, matka m.in. Kim Kardashian. Teraz głośno jest właśnie o 70-latce. A to dlatego, że pojawiła się na swojej imprezie urodzinowej odmieniona. Celebrytka sprawiła sobie na okrągłe urodziny lifting twarzy za 100 tysięcy dolarów i w przeciwieństwie do wielu innych sław nie zamierza tego ukrywać. „Miałam lifting twarzy jakieś 15 lat temu, więc nadszedł czas na odświeżenie” – powiedziała Kris Jenner w wywiadzie dla Vogue Arabia. „Zdecydowałam się na ten lifting, ponieważ chcę być najlepszą wersją siebie i to mnie uszczęśliwia. To, że się starzejesz, nie oznacza, że ​​powinnaś się poddawać. Jeśli czujesz się dobrze w swojej skórze i chcesz starzeć się z godnością – w takim sensie, że nie chcesz nic robić – to nic nie rób. Ale dla mnie właśnie to jest starzenie się z godnością. To moja wersja” - powiedziała Kris Jenner.

Wielka impreza Kris Jenner. Wśród gości Meghan Markle i książę Harry

Na imprezę urodzinową w geście wdzięczności zaprosiła chirurga plastycznego, który stworzył jej nową twarz. To sprawiło, że dr. Steven Levine w jednej chwili stał się sławny i rozdzwoniły się u niego telefony. A także u Kris. W odcinku podcastu "Not Skinny But Not Fat" celebrytka ujawniła, że wraz z doktorem wymyślili tajne hasło, którego może użyć ktoś chcący umówić się na konsultację, a teraz wydzwaniają do niej osoby, o których nigdy wcześniej nie słyszała, podające się za jej najlepszych przyjaciół. Impreza urodzinowa Kris Jenner odbyła się w rezydencji Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w Beverly Hills. Wśród gości, oczywiście oprócz Kim Kardashian i reszty klanu celebrytów, pojawili się m.in. Meghan Markle i książę Harry, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Mark Zuckerberg, Adele, Bill Gates czy Bruno Mars, który śpiewał na żywo.

One of the very best nights of my entire life. I am beyond blessed and so very grateful for my precious family and friends! ❤️🖤 pic.twitter.com/auAJh7NIRg— Kris Jenner (@KrisJenner) November 11, 2025

Kris JennerBefore vs after pic.twitter.com/X96PD3PiRM— EM (@EXECUTIVEXMEDIA) May 24, 2025

