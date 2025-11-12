Kupiła sobie nową twarz za 360 tysięcy złotych! Nie poznasz tej gwiazdy

Seniorka rodu Kardashianów kupiła sobie nową twarz na siedemdziesiątkę! Kris Jenner pojawiła się na swojej imprezie urodzinowej całkiem odmieniona. Rzeczywiście, przynajmniej na zdjęciach wygląda na o wiele młodszą. W imprezie uczestniczył także chirurg plastyczny odpowiedzialny za to dzieło. "Dla mnie właśnie to jest starzenie się z godnością. To moja wersja" - przekonuje Kris Jenner w "Vogue Arabia".

Kris Jenner z rodu Kardashianów zafundowała sobie nową twarz na 70. urodziny. Jej chirurg plastyczny stał się sławny

Ród Kardashianów już od lat jest znany z tego, że jest znany. Jego seniorką jest Kris Jenner, matka m.in. Kim Kardashian. Teraz głośno jest właśnie o 70-latce. A to dlatego, że pojawiła się na swojej imprezie urodzinowej odmieniona. Celebrytka sprawiła sobie na okrągłe urodziny lifting twarzy za 100 tysięcy dolarów i w przeciwieństwie do wielu innych sław nie zamierza tego ukrywać. „Miałam lifting twarzy jakieś 15 lat temu, więc nadszedł czas na odświeżenie” – powiedziała Kris Jenner w wywiadzie dla Vogue Arabia. „Zdecydowałam się na ten lifting, ponieważ chcę być najlepszą wersją siebie i to mnie uszczęśliwia. To, że się starzejesz, nie oznacza, że ​​powinnaś się poddawać. Jeśli czujesz się dobrze w swojej skórze i chcesz starzeć się z godnością – w takim sensie, że nie chcesz nic robić – to nic nie rób. Ale dla mnie właśnie to jest starzenie się z godnością. To moja wersja” - powiedziała Kris Jenner.

Wielka impreza Kris Jenner. Wśród gości Meghan Markle i książę Harry

Na imprezę urodzinową w geście wdzięczności zaprosiła chirurga plastycznego, który stworzył jej nową twarz. To sprawiło, że dr. Steven Levine w jednej chwili stał się sławny i rozdzwoniły się u niego telefony. A także u Kris. W odcinku podcastu "Not Skinny But Not Fat" celebrytka ujawniła, że wraz z doktorem wymyślili tajne hasło, którego może użyć ktoś chcący umówić się na konsultację, a teraz wydzwaniają do niej osoby, o których nigdy wcześniej nie słyszała, podające się za jej najlepszych przyjaciół.  Impreza urodzinowa Kris Jenner odbyła się w rezydencji Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w Beverly Hills. Wśród gości, oczywiście oprócz Kim Kardashian i reszty klanu celebrytów, pojawili się m.in. Meghan Markle i książę Harry, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Mark Zuckerberg, Adele, Bill Gates czy Bruno Mars, który śpiewał na żywo. 

