Dramat Kim Kardashian. Oblała ważny test. Co dalej?

Kim Kardashian nie może zostać prawnikiem. Nie zdała ważnego egzaminu, ale chce próbować dalej
Ta szokująca wiadomość gruchnęła sześć lat temu - Kim Kardashian, celebrytka znana z frywolnych nagrań i pokazywania się w bikini na ekranach telewizorów, postanowiła zostać prawnikiem. Amerykańska gwiazda zaczęła studia prawnicze i po paru latach zdała nawet dwa pierwsze egzaminy. Zafascynowała się pomaganiem więźniom i postanowiła pokierować swoją karierą w zaskakujący sposób. W 2023 roku mówiła nawet, że rozważa zakończenie kariery w reality show o Kardashianach. "Absolutnie! Byłabym tak samo szczęśliwa jako prawnik na cały etat. Zawsze żartuję z moją mamą, która jest moim managerem: 'Kim K. odchodzi na emeryturę i odtąd będę tylko prawnikiem'. Absolutnie chciałabym spędzać więcej czasu w ten sposób, z kamerami czy bez" - dodała Kim Kardashian. Niestety, życie właśnie zweryfikowało te wielkie plany.
"Byłam tak blisko zdania egzaminu i to tylko jeszcze bardziej mnie motywuje. Do dzieła!!!!!"
Okazało się, że Kim Kardashian nie zdała ważnego egzaminu, który czyniłby ją prawnikiem. Ale się nie poddaje! „Sześć lat już jestem w tej prawniczej podróży i wciąż będę w pełni zaangażowana, dopóki nie zdam egzaminu adwokackiego. Bez skrótów, bez poddawania się – po prostu więcej nauki i jeszcze więcej determinacji” - napisała Kim na Instagramie. „Porażka to nie porażka – to paliwo. Byłam tak blisko zdania egzaminu i to tylko jeszcze bardziej mnie motywuje. Do dzieła!!!!!” - woła dziarsko gwiazda. Czy tym razem jej się uda? Na pewno nie można jej odmówić determinacji!
Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód
Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku, rozwiedli w 2022. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, on jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski. Kim w 2024 roku spotykała się krótko z 31-letnim Odellem Corneliousem Beckhamem Jr., skrzydłowym futbolu amerykańskiego, ale od pół roku najprawdopodobniej jest znów singielką.