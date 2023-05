i Autor: Instagram/Kim Kardashian Pupa Kim Kardashian wróciła! Jest większa niż wcześniej? Gwiazda wypina śmiało ciało

Szok i niedowierzanie

Kim Kardashian przestanie się rozbierać?! "Prawnik na cały etat"

Fani Kim Kardashian muszą być załamani! Celebrytka rozważa zakończenie kariery w showbiznesie i zostanie prawnikiem na pełen etat! Co za tym idzie? To oczywiste! Kim Kardashian nie będzie już wypadało pokazywać swoich półnagich wdzięków. Nie dość, że nie starczy jej na to czasu, to jeszcze nie będzie jej po prostu wypadało. Nadchodzi koniec pewnej epoki?