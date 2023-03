Kim Kardashian pokazała zdjęcie bez filtrów! Tak naprawdę wygląda jej twarz?!

Skrzynecka nie zmywa makijażu, wszystko przez męża. Nie do wiary!

Tak wygląda Kim Kardashian, gdy siedzi u dentysty! Na ten widok można przeżyć istny szok

Kim Kardashian przez wielu uważana jest za wzorzec urody i symbol seksu. To właśnie ona wylansowała modę na wielkie pupy i talię osy, a na jej twarzy próżno szukać chociażby jednej zmarszczki. A jak wygląda Kim Kardashian, kiedy Instagramowe filtry opadają, a ona udaje się w piżamie do łóżka lub siedzi u dentysty na fotelu? Teraz celebrytka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Pokazała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie zrobione u dentysty! Jak wygląda Kim w tak mało szykownych okolicznościach? Można przeżyć istny szok! Bo wygląda na to, że na tym zdjęciu nie ma żadnych filtrów, a jednak Kim jest gładka i powabna, na jej cerze widać jedynie trochę nieznacznych niedoskonałości. "Zawsze wydaje mi się, że właśnie tak wyglądam na fotelu u dentysty, podczas gdy jest zupełnie inaczej" - pisze jeden z fanów. Inni dziękują Kim za wrzucenie "prawdziwej" fotki.

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa. Burzliwy związek i proces nie odbiły się na jej urodzie

Pod koniec zeszłego roku sąd wydał wyrok w sprawie podziału opieki nad czwórką dzieci gwiazdorskiej pary oraz jej majątku. Kim Kardashian dostaje aż 200 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych (900 tysięcy złotych) pieniędzy na dzieci... miesięcznie! Poza ogromnymi alimentami Kanye musiał uznać też, że od teraz własnością Kim są domy w Malibu, Riverside i Harrison w Idaho, podczas gdy on zachowa rozmaite rezydencje w południowej Kalifornii, rancho w Wyoming, dom rodzinny w Chicago oraz apartament w Belgii. Opieka nad dziećmi została ustalona jako wspólna, jednak to Kim spędza z nimi więcej czasu.

Kim Kardashian i Kanye West. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim i Kanye pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (9 l.) i Chicago (4 l.) oraz dwóch synów o imionach Psalm (3 l.) i Saint (6 l.). Para ogłosiła separację 26 grudnia 2020 roku. Jej powodem było niezrównoważenie rapera i jego publiczne tyrady na temat żony - oskarżał ją miedzy innymi o to, że chciała usunąć ciążę. Przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (51 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (36 l.). Kim Kardashian jest obecnie wolna i szuka miłości. Jej poprzednim partnerem był Pete Davidson.

