Kim Kardashian ujawnia sekret swojej figury! Co za poświęcenie

Kim Kardashian ujawniła, co robi przez dwie godziny dziennie. Dzięki temu ma wielką pupę i płaski brzuch

Kim Kardashian (42 l.) uważana jest za jeden ze współczesnych wzorców urody. To ona wprowadziła już lata temu modę na wielkie pupy i sylwetkę typu klepsydra, konkurując z ideałem wychudzonej modelki. Celebrytka często pokazuje na Instagramie swoje seksowne zdjęcia, nie szczędząc fanom widoku półnagich wdzięków. Wielu z obserwatorów gwiazdy zastanawiało się, jak Kim Kardashian dba o swoją nienaganną sylwetkę. Co robi, by mieć zarazem dorodną pupę i płaski brzuch? Operacje plastyczne, a może specjalne dieta? Teraz wszystko stało się jasne! Celebrytka wygadała się na swoim koncie na Instagramie. Jak się okazuje, Kim Kardashian musi poświęcić wiele czasu i wysiłku na pielęgnowanie swojej urody. Aż trudno uwierzyć, że przy czwórce małych dzieci znajduje na to wszystko czas! "Nie ma jak dwie godziny treningu na siłowni, by powalczyć z jet lagiem. Mocne zakończenie dnia to najlepszy sposób na odhaczenie ćwiczeń w codziennym harmonogramie dnia" - napisała Kim, pokazując się fanom w skąpym bikini. Dwie godziny ćwiczeń dziennie w harmonogramie dnia? Kim musi być naprawdę zdeterminowana!

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa. Ogromne alimenty dla celebrytki. Sąd wydał wyrok w sprawie opieki nad dziećmi i podziału majątku

Pod koniec zeszłego roku sąd wydał wyrok w sprawie podziału opieki nad czwórką dzieci gwiazdorskiej pary oraz jej majątku. Kim Kardashian dostaje aż 200 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych (900 tysięcy złotych) pieniędzy na dzieci... miesięcznie! Poza ogromnymi alimentami Kanye musiał uznać też, że od teraz własnością Kim są domy w Malibu, Riverside i Harrison w Idaho, podczas gdy on zachowa rozmaite rezydencje w południowej Kalifornii, rancho w Wyoming, dom rodzinny w Chicago oraz apartament w Belgii. Opieka nad dziećmi została ustalona jako wspólna, jednak to Kim spędza z nimi więcej czasu.

Kim Kardashian i Kanye West. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim i Kanye pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (9 l.) i Chicago (4 l.) oraz dwóch synów o imionach Psalm (3 l.) i Saint (6 l.). Para ogłosiła separację 26 grudnia 2020 roku. Jej powodem było niezrównoważenie rapera i jego publiczne tyrady na temat żony - oskarżał ją miedzy innymi o to, że chciała usunąć ciążę. Przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (51 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (36 l.). Kim Kardashian jest obecnie wolna i szuka miłości. Jej poprzednim partnerem był Pete Davidson.

Sonda Starasz się ćwiczyć regularnie? Tak Nie Od czasu do czasu

She looks stunninghttps://t.co/ZFy2k2FKX5— Daily Star (@dailystar) March 2, 2023

QUIZ. Z czego są znani ci ludzie? Zobacz, jak odnajdujesz się w świecie celebrytów, biznesu i twórców Pytanie 1 z 10 Co robiła Ewa Wachowicz, zanim trafiła do telewizji? Startowała w konkursach kulinarnych, wygrywając jeden o randze ogólnopolskiej Startowała w konkursach piękności, zdobywając m.in. tytuł Miss Polonia Startowała w konkursach piękności, ale bez większego powodzenia Dalej