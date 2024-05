Gigantyczny pożar chemikaliów. Dym widać z kilkudziesięciu kilometrów

Tragedia w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju. Nie żyje 42-letni górnik. "Wpadł do przenośnika"

Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej, bryg. Aneta Gołębiowska przekazała, że informacja o pożarze przechowywanych w pojemnikach odpadów przy ul. Wyzwolenia dotarła do służb po godz. 9:00.

- Do 5 tys. mkw wzrosła powierzchnia pożaru składowiska w Siemianowicach Śląskich, jest nim objęte już całe składowisko – przekazała straż pożarna. Strażacy i lokalne władze apelują do okolicznych mieszkańców, by bez potrzeby nie wychodzili z domów i zamknęli okna.

Jak poinformowały służby, na miejscu jest pluton chemiczny, a kolejny jest w drodze na miejsce pożaru. Działania gaśnicze prowadzą już 33 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar wybuchł ok. 9:00 w dzielnicy Michałkowice, przy ul. Wyzwolenia. Olbrzymi słup czarnego dymu widać również z okolicznych miast. Płoną składowane w beczkach i innych pojemnikach substancje. Według lokalnych władz to prawdopodobnie pojemniki z rozpuszczalnikami i plastik. - Dla nas są to substancje niezidentyfikowane, składowane w różnego rodzaju pojemnikach. Kolejne pojemniki pod wpływem temperatury rozszczelniają się, podsycając pożar - opisał kpt. Karpiński.

W trakcie działań strażacy muszą mieć na uwadze przede wszystkim swoje bezpieczeństwo. Jest to trudna akcja gaśnicza. autor: Radosław Palacz pic.twitter.com/3d8QBDi9px— Remiza.pl (@remizacompl) May 10, 2024

#KRAJ: Przy działaniach gaśniczych w Siemianowicach Śląskich pracuje już ponad 160 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. fot. kpt. Mateusz Krzysztofiński / PSP pic.twitter.com/G4mftU21pa— Remiza.pl (@remizacompl) May 10, 2024

🔥🚒 Trwaja akcja gaśnicza na terenie składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. 💢W działania zaangażowanych jest 1️⃣6️⃣0️⃣ strażaków👨🏻‍🚒#strażacy #bezpieczeństwo pic.twitter.com/6YIM01qaQB— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) May 10, 2024

#KRAJ: Działania gaśnicze na terenie składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Pożarem objęte jest ok.5000m2 składowiska. Na miejscu zdarzenia pracuje już ponad 100 strażaków.📸@KWPSPKatowice pic.twitter.com/5fGPwzdj2R— Remiza.pl (@remizacompl) May 10, 2024