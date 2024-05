Niesamowita frekwencja! Tak było na targach Vivelo w Warszawie: „Nie spodziewałam się, że będzie tak super!”

- Dlaczego tu przyszłam? Bo mam kota na punkcie książek! - powiedziała nam pani Agnieszka, która na Targi zabrała w tym roku swoich najbliższych – wnuczkę Tosię i syna Łukasza.

- Nie wiem już który raz tutaj jestem, tym razem przyciągnęłam rodzinę, sama ich pytałam przed chwilą, jak im się tu podoba – relacjonowała pani Agnieszka, na co wtrącił się pan Łukasz: -Atmosfera jest świetna, prawdziwe święto dla czytających, można spotkać tak wielu autorów… prawdziwe święto książki i to co mnie najbardziej cieszy, to że wcale nie jest tak źle z czytelnictwem w Polsce, jak mówią, gdy się patrzy na to, co się tutaj dzieje….

- Jestem zachwycona! Nie spodziewałam się, że to jest takie super wydarzenie, że jest tylu wystawców, że można spotkać tylu autorów! Spotkałam dziś m.in. Szymona Hołownię, który podpisał książkę dla mojego syna – więc jestem zachwycona – dzieliła się emocjami kolejna pani Agnieszka, która na targi Vivelo również przyjechała z synem.

- Lubię czytać książki, pracuje w księgarni, więc czuje się w swoim żywiole, ale też chciałem spotkać swoich ulubionych autorów, których znam tylko z telewizji – mówił z kolei pan Kamil.

Targi Książki i Mediów VIVELO 2024 odbyły się w dniach 16-19 maja na PGE Narodowym. Najważniejszym akcentem Targów Książki i Mediów VIVELO 2024 było rozdanie nagród Vivelo Book Awards, uświetnione występem wokalistki Anny Karwan. Nagrody przyznano w 10 kategoriach. Targi zostały także uświetnione przez autorów uwielbianych przez tłumy, takich jak np. Remigiusz Mróz czy Katarzyna Bonda, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz podpisywali książki.

Vivelo uświetnili również znamienici goście, jak Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który poprowadził na scenie lekcję z demokracji, a także były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który podpisywał swoją najnowszą książkę.