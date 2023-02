Kim Kardashian ma nową twarz! Fani w szoku. "Nie da się jej rozpoznać"

"NATO bierze udział w konflikcie". Władimir Putin powiedział to wprost

Kim Kardashian przeszła operacje plastyczne twarzy? Fani uważają, że przerobiła się na Megan Fox

Na salonach wrze od plotek o szokującej przemianie Kim Kardashian (43 l.)! Co się stało? Otóż amerykańska celebrytka od niedawna pokazuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których zdaniem wielu obserwatorów nie przypomina samej siebie. "Megan Fox, czy to ty?" - pytają zaniepokojeni fani Kim Kardashian. "Ledwo cię można poznać" - dodają inni. Rzeczywiście, nos gwiazdy wydaje się mniejszy, oczy bardziej skośne... Czyżby operacje plastyczne? Oczywiście oficjalnie Kim Kardashian nie potwierdza tego, że poszła pod nóż i po prostu reklamuje przy pomocy nowych zdjęć swoje nowe produkty marki Skims. Jednak nikt nie zwraca uwagi na te luksusowe galoty, kiedy twarz Kim Kardashian została zastąpiona nową! Czy lepszą? "Zawsze mi się podobasz" - pocieszają fani. Co o tym myślisz? Głosuj w sondzie!

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa. Ogromne alimenty dla celebrytki. Sąd wydał wyrok w sprawie opieki nad dziećmi i podziału majątku

Pod koniec zeszłego roku sąd wydał wyrok w sprawie podziału opieki nad czwórką dzieci gwiazdorskiej pary oraz jej majątku. Kim Kardashian dostaje aż 200 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych (900 tysięcy złotych) pieniędzy na dzieci... miesięcznie! Poza ogromnymi alimentami Kanye musiał uznać też, że od teraz własnością Kim są domy w Malibu, Riverside i Harrison w Idaho, podczas gdy on zachowa rozmaite rezydencje w południowej Kalifornii, rancho w Wyoming, dom rodzinny w Chicago oraz apartament w Belgii. Opieka nad dziećmi została ustalona jako wspólna, jednak to Kim spędza z nimi więcej czasu.

Kim Kardashian i Kanye West. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim i Kanye pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (9 l.) i Chicago (4 l.) oraz dwóch synów o imionach Psalm (3 l.) i Saint (6 l.). Para ogłosiła separację 26 grudnia 2020 roku. Jej powodem było niezrównoważenie rapera i jego publiczne tyrady na temat żony - oskarżał ją miedzy innymi o to, że chciała usunąć ciążę. Przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (51 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (36 l.). Kim Kardashian jest obecnie wolna i szuka miłości. Jej poprzednim partnerem był Pete Davidson.

Sonda Czy widzisz wielką zmianę w twarzy Kim? Tak, to musiały być operacje plastyczne Wygląda tak samo Może coś w tym jest...

Kim Kardashian is branded 'unrecognisable' in new advert https://t.co/Mww51tjpUr via @DailyMailCeleb 'Is that Megan Fox?': Kim Kardashian is branded 'unrecognizable' in new advert amid plastic surgery rumors— B Gallagher (@Gally66kg) February 24, 2023

Gwiazdy w programach telewizyjnych - kto był w jakim show? Pytanie 1 z 10 Cleo była w programie... X Factor Mam Talent Idol Dalej