"Taniec z Gwiazdami": Udział Żurnalisty pod znakiem zapytania

Dawid Swakowski (34 l.), znany szerzej jako Żurnalista, od lat wzbudza ogromne kontrowersje. Podcaster przeprowadza rozmowy z gwiazdami show-biznesu i potrafi wyciągnąć z nich bardzo intymne, często zaskakujące wyznania. Gościli u niego m.in. Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek-Majdan, Edyta i Cezary Pazurowie, Andrzej Grabowski, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Sławomir Mentzen czy Andrzej Duda!

W swoim czasie sporo mówiło się o jego przeszłości. Według serwisu Spiders’s Web+, miał on dopuścić się wielu oszustw finansowych wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Głośno było o jego konflikcie z Kubą Wojewódzkim (62 l.). "Król TVN-u" w ubiegłym roku zrezygnował z występów w Teatrze 6. Piętro po tym, jak teatr nawiązał współpracę ze Swakowskim.

Kontrowersyjny podcaster działa jednak dalej. Przez większość swojej medialnej kariery Żurnalista unikał pokazywania twarzy. Niespodziewanie, pod koniec kwietnia zdecydował się pokazać swoje oblicze w programie Krzysztofa Stanowskiego (44 l.). Stwierdził, że zdecydował się na ten krok, bo miał dość narastających wokół niego spekulacji i oskarżeń.

Wkrótce okazało się, że miał ku temu jeszcze inny powód. Żurnalista przyjął bowiem propozycję udziału w dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Zobacz również: Żurnalista rozbije bank w "Tańcu z gwiazdami"? Wyciekła jego stawka za odcinek

Żurnalista opowiedział o poważnych problemach ze zdrowiem

Jego udział wywołał falę oburzenia, a część widzów nawoływała Polsat do zmiany decyzji. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że podcaster nie pojawi się jednak w programie. Wszystko za sprawą bardzo poważnych problemów ze zdrowiem. W weekend gwiazdor sieci odpowiadał na pytania internautów. Zdradził przy tym, z czym się zmaga. Okazuje się, że ma poważne komplikacje po anginie.

Część mojego serca nie pracuje prawidłowo, a z tego, co zrozumiałem od lekarza, jest martwa. Mogę pozwolić sobie jedynie na lekki trening siłowy i bardzo krótkie bieganie. [...] Choroba może się dalej rozwijać. Jeżeli obejmie kolejne 15 procent serca, mogę dojść do momentu, w którym wejście schodami na trzecie piętro stanie się dla mnie ogromnym wysiłkiem. Także zaczyna się nowe życie - napisał na Instagramie.

Żurnalista nie odniósł się jednak do plotek o odejściu z "Tańca z Gwiazdami". Skontaktowaliśmy się z osobą pracującą przy produkcji programu i zapytaliśmy, czy rzeczywiście Żurnalista wycofał się z udziału. Odpowiedź była bardzo krótka:

Nie wiem - przeczytaliśmy w wiadomości otrzymanej od osoby pracującej przy produkcji.

Jak informuje portal Pudelek, produkcja tanecznego show miała już znaleźć zastępstwo za podcastera. Zamiast niego na parkiecie ma pojawić się aktor Dominik Smaruj (34 l.). Nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Zobacz również: Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez królewskiej pary. Nie zabraknie za to innych ulubieńców widzów

12

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie