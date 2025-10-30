Kuba Wojewódzki rzucił pracę. Odchodzi po 15 latach

Kuba Wojewódzki (62 l.) Karierę medialną rozpoczął w latach 80., współpracując z radiem i prasą muzyczną. Szeroką popularność zdobył w latach 90. jako juror programu "Idol", gdzie zasłynął z ciętego języka i kontrowersyjnych opinii. Dziś jest jedną z najbardziej barwnych osobowości polskiego show-biznesu i cieszy się ogromną popularnością. Równocześnie showman często wywołuje sporo kontrowersji swoimi wypowiedziami oraz prowokacjami. Gdy kilka tygodni temu poinformował, że się ożenił, wiele osób do tej pory zastanawia się czy powiedział prawdę.

Od 2006 roku związany jest ze stacją TVN, gdzie prowadził wiele popularnych programów, w tym ten najpopularniejszy "Kuba Wojewódzki Show". Mianował się nawet "królem TVN-u". To jednak nie jest jego jedyne zajęcie. Pracuje również w radiu, pisze felietony, współpracuje z tygodnikiem Polityka oraz... Teatrem 6. Piętro.

W teatrze zarządzanym przez Michała Żebrowskiego (53 l.) przez 15 lat wstępował w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam", która jest inscenizacją komedii Woody'ego Allena. Niespodziewanie, w środowy wieczór Kuba Wojewódzki poinformował na swoim Instagramie, że odchodzi z teatru. Wszystko przez nawiązanie współpracy placówki z podcasterem, który ukrywa się za pseudonimem "Żurnalista".

W związku z planami pojawienia się na scenie Teatr 6. Piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję Wszystkim za te wspólne 15 lat - napisał Wojewódzki.

Żurnalista: Kontrowersje wokół popularnego podcastera

Żurnalista kilka lat temu stał się ulubionym rozmówcą wielu gwiazd. Nawet osoby, które unikają prywatnych tematów, potrafią się u niego otworzyć. Często opowiadają o bardzo intymnych szczegółach ze swojego życia. Tajemniczy podcaster wzbudza jednak sporo kontrowersji. W swoim czasie głośno było o jego przeszłości. Według serwisu Spiders’s Web+, miał on dopuścić się wielu oszustw finansowych wobec klientów oraz partnerów biznesowych.

Kontrowersyjny podcaster działa jednak dalej.

Już wkrótce na scenie Teatru 6.piętro zadebiutuje zupełnie nowy projekt – ŻURNALISTA na 6.piętrze: Podcast przy otwartej kurtynie - tak zapowiadano jego współpracę z teatrem.

