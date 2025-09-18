Nagły komunikat z TVN o Kubie Wojewódzkim! Teraz mogą mu naskoczyć

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-18 14:40

Wiele osób nabija się z tego, że Kuba Wojewódzki sam siebie nazywa "królem TVN". Tyle że właśnie dał kolejny argument za tym, żeby korzystać z monarszego tytułu. Pojawił się nagły komunikat o Kubie Wojewódzkim z Warner Bros Discovery, czyli właściciela stacji TVN. Hejterzy teraz mogą mu naskoczyć. Wojewódzki triumfuje.

  • Kuba Wojewódzki pracuje w TVN od 2006 roku i jest kluczową postacią stacji, prowadząc talk-show "Kuba Wojewódzki".
  • Warner Bros Discovery ogłosiło, że nowy sezon programu "Kuba Wojewódzki" dominuje w swoim paśmie, osiągając średnio 10,6% udziału w rynku w grupie komercyjnej (20-54).
  • Średnia oglądalność programu wynosi niemal 540 tys. widzów w grupie ogólnej (4+) oraz ponad 283 tys. w grupie komercyjnej (20-54).
  • Wojewódzki udowadnia, że po 60. roku życia można z sukcesem kontynuować karierę w telewizji.

Kuba Wojewódzki nazywa siebie "królem TVN"

Kuba Wojewódzki w TVN pracuje od 2006 roku, czyli niemal 20 lat! Przez ten czas mocno zmienił się świat, mocno zmieniła się Polska i mocno zmienił się... TVN. Prezenter, który sam siebie nazywa królem stacji, jednak ciągle tam jest. Ba, ciągle jest tam kluczową postacią. Cały czas Kuba Wojewódzki prowadzi talk-show pod tytułem... "Kuba Wojewódzki". Wydawać by się mogło, że w 2025 roku tego typu program jest już nieco przestarzały i trudno nim zainteresować widownię. Krytycy prezentera nieustannie zarzucają mu, że jest nudny, a śmieszny może był 20 lat temu, a i to nie jest pewne. Wyniki oglądalności jego programu jednak temu przeczą. 

Nagły komunikat TVN ws. Kuby Wojewódzkiego. "Nie wyszedł z mody"

Warner Bros Discovery, właściciel stacji TVN, właśnie wydał nagły komunikat ws. Kuby Wojewódzkiego. Po tych słowach hejterzy - mówiąc kolokwialnie - mogą mu naskoczyć. 

Kuba Wojewódzki po raz kolejny udowadnia, że nie wyszedł z mody! Jego autorski talk-show z ponad 10% udziałem w rynku nie tylko dominuje swoje pasmo, ale też pokazuje, że program jest nadal jednym z najchętniej wybieranych programów rozrywkowych w Polsce.  Nowy sezon "Kuby Wojewódzkiego" wystartował na początku września i już od pierwszych odcinków potwierdził, że widzowie nadal kochają jego błyskotliwą i zaczepną formułę. Najnowsza odsłona programu zdeklasowała konkurencję, osiągając średnio 10,6% udziału w grupie komercyjnej (20–54) po pierwszych trzech tygodniach emisji. Średnia oglądalność wynosi niemal 540 tys. widzów w grupie ogólnej (4+) oraz ponad 283 tys. w grupie komercyjnej (20–54).

- czytamy na stronie przedsiębiorstwa. A Kuba Wojewódzki chyba nadal może nazywać się "królem TVN". W końcu znowu ma mocne argumenty. Przy okazji prezenter udowadnia, że po skończeniu 60 lat z powodzeniem można robić karierę w telewizji. 

