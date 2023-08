Urodziny Kuby Wojewódzkiego. Prezent tani, ale tematyczny!

Choć dla wielu on jest z tych wiecznie młodych (gorąca osiemnastka przez całe życie), to nie możemy tego ukrywać – Kuba Wojewódzki skończył 60 lat. Wiele osób oczekiwało ogromnej imprezy, bo to w końcu w stylu dziennikarza. Zapewne z „wodziankami” rozdającymi alkohol. Świetnymi wokalistami na żywo. A tu zaskoczenie! Prawdopodobnie Kuba Wojewódzki 60. urodziny spędził w gronie najbliższych, choć trudno powiedzieć, kto się do nich zalicza. Skromna impreza prawdopodobnie odbyła się Positano Amalfi.

Dostał też tematyczny prezent. Nie od dziś wiadomo, że Kuba Wojewódzki jest fanem szybkich aut. Ktoś postanowił sprezentować mu prezent właśnie z tej działki. Kuba Wojewódzki na urodziny dostał LEGO Speed Champions Lamborghini Countach 76908. Prezent nie należy do najdroższych i kosztuje w granicach 70-80 złotych. Ale w tym przypadku na pewno liczy się gest! Dla fana aut to idealny prezent.

Kuba Wojewódzki – popularny, ale znienawidzony dziennikarz?

Kuba Wojewódzki urodził się 2 sierpnia 1963 roku. Choć pochodzi z Koszalina, nie lubi przyznawać się do tego miasta i zazwyczaj go mocno unika. Za to chętnie nazywa Gdynię „moim miastem” i swoim drugim domem. Swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. w „Magazynie Muzycznym”. Pracował też w takich czasopismach jak „Wprost” czy „Gazeta Wyborcza”. Obecnie współpracuje z tygodnikiem „Polityka”. Od 2006 roku jest związany z TVN. Był jurorem w takich programach jak:

Mam Talent,

X-Factor,

Mask Singer,

Mali Giganci.

Wokół jego postaci są kontrowersyjne opinie. Wiele osób uważa, że jego postawa nie jest za poważna, a program – zbyt satyryczny. Inni za to zaznaczają, iż on po prostu jest taki „barwny”, a program to on w pigułce.