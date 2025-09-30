Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: rozwody i nowa miłość

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.) są obecnie jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Długo kryli się ze swoim uczuciem, ale czujne oczy paparazzi kilka razy przyłapały ich podczas wspólnych wyjść. Aktorzy poznali się przelotnie w 2016 roku, a od 2023 roku grają razem w przedstawieniu.

Na początku lutego do mediów trafiły zdjęcia z romantycznego spaceru pary. To wtedy pojawiły się pierwsze komentarze, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Oliwy do ognia dodawał fakt, że zaledwie kilka tygodni wcześniej do sądu trafiły papiery ws. rozwodu Marcina Rogacewicza, który przez 12 lat związany był z Mają Rogacewicz. Para doczekała się czwórki dzieci. Świeżo po głośnym rozstaniu była również Agnieszka Kaczorowska.

Tancerka i jej (jeszcze obecny) mąż, Maciej Pela (35 l.), we wrześniu ubiegłego roku świętowali szóstą rocznicę ślubu, a w październiku poinformowali o rozwodzie. Od tamtej pory komunikują się gównie przy pomocy prawników oraz... mediów.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz długo milczeli na temat swojego związku. Ograniczali się do wymownych reakcji oraz wpisów na Instagramie. Świadectwo swojej miłości dali za to w premierowym odcinku 17. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek na wizji rozwiał wszelkie wątpliwości.

Zobacz również: Maciej Pela chwali się sześciopakiem. Pokazał, jak zmieniło się jego ciało po rozstaniu

Agnieszka Kaczorowska zapytana o rozstanie

Kaczorowska i Rogacewicz zapewniają jednak, że chcą chronić swoje życie prywatne. Tancerka wyznaje w końcu zasadę, że miłość lubi ciszę. Zakochani tak bardzo lubią ciszę, że postanowili przyjąć zaproszenie do podcastu "WojewódzkiKędzierski", gdzie Kuba Wojewódzki (62 l.) zadał im kilka niewygodnych pytań, a Piotr Kędzierski (43 l.) próbował łagodzić atmosferę.

W pewnym momencie padło pytanie o byłą żonę Marcina Rogacewicza. Wojewódzki poprosił go o skomentowanie plotek, według których "jego żona odeszła do innego mężczyzny, a nie on odszedł do innej kobiety". W studiu na chwilę zapanowała grobowa cisza, a po chwili aktor stwierdził, że nie będzie komentować prywatnych spraw i poprosił o następne pytanie. Z tego "koła ratunkowego" korzystał w rozmowie jeszcze kilka razy.

Nie mogło zabraknąć również tematu byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej.

Ile czasu się spóźniłaś, żeby powiedzieć światu: "nie chcę już być dłużej z tym mężczyzną"? - zapytał Wojewódzki.

W pomieszczeniu kolejny raz zapadła cisza, a aktorka starała się zachować neutralny wyraz twarzy. Gdy po chwili prowadzący dodał, że "taka świadomość to nie jest grzech. To jest uwolnienie", pozwoliła sobie na odpowiedź.

Myślę, że wiele osób na tym świecie, z różnymi decyzjami w życiu zwleka, bo się czegoś boi. Życie płynie. I ja mam takie poczucie, że każda decyzja wymaga odwagi i fajnie po prostu stracić tego życia jak najmniej, jeżeli już coś wiesz... - odpowiedziała Kaczorowska.

Zobacz również: Marcin Rogacewicz nagle wyciągnął pierścionek! Zaręczyny lada dzień? Agnieszka Kaczorowska zareagowała

Wojewódzki nagle wypalił o Maćku Peli. Miny Rogacewicza mówią wszystko

Następnie "król TVN" nawiązał do tego, co działo się po rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Stwierdził, że były mąż tancerki sprawiał wrażenie "zawodnika rezerwowego".

Czułego, ciepłego, opiekuńczego, ale takiego defensywnego. Dziś mam wrażenie, że Maciej Pela stracił równowagę i tę emocjonalną, i tę medialną. [...] Został jedną z najlepiej rozegranych przez tabloidowe media osób - od "Dzień Dobry TVN" po "Kanał Zero" - podsumował.

W czasie gdy dziennikarz dzielił się z rozmówcami swoją teorią, na twarzach Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza pojawiały się wymowne miny. Aktorskiej parze trudno było zapanować na mimiką. Po chwili namysłu Bożenka z "Klanu", opowiedziała w dość dyplomatyczny sposób.

Wiesz, ja jestem w świecie mediów od dziecka i jedyne zdanie, które mogę tu powiedzieć, po prostu trzeba umieć się w tym świecie poruszać, to jest cholernie trudny świat i tyle. Ja, ponieważ jest to tata moich dzieci, ja mu życzę tak dobrze i chciałabym żeby to wszystko mu się poukładało - stwierdziła Kaczorowska.

Dziennikarze ciągnęli temat, ale nie udało im się wyciągnąć za wiele ze swoich gości. Kuba Wojewódzki przypomniał, jak Maciej Pela mówił o otwieraniu nowego rozdziału w życiu. Z kolei Piotr Kędzierski stwierdził, że tancerz nadal jest postrzegany jako mąż Agnieszki Kaczorowskiej, a jego próby zerwania tej łatki spełzły na niczym.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wymownie milczeli. Chociaż aktor nie pokusił się o komentarz, to jego wyraz twarzy wskazywał na to, że miałby w tej sprawie wiele do powiedzenia.

Zobacz również: Tak zmieniał się Marcin Rogacewicz! Lata mijają, a on coraz przystojniejszy?

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz powinni wygrać Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" Tak Nie