Tak zmieniał się Marcin Rogacewicz! Lata mijają, a on coraz przystojniejszy?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-28 4:24

Przez niemal dwadzieścia lat kariery Marcin Rogacewicz trzymał się z dala od świateł reflektorów. Rozwód i związek z Agnieszką Kaczorowską sprawił, że przystojny aktor trafił na afisze. W ostatnim czasie przeszedł też sporą przemianę.

Marcin Rogacewicz; Od 20 lat na ekranie. Tak wyglądały jego początki

Marcin Rogacewicz (45 l.) urodził się 25 marca 1980 roku w Ciechanowie. Artystyczną karierę zaczynał nie od aktorstwa, ale muzyki. Grał na gitarze w lokalnym zespole Cider. Jednak po maturze zdecydował się rozwijać jako aktor. W 2007 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 

Na ekranie zadebiutował w 2004 roku etiudą "After image". Z czasem Marcin Rogacewicz zaczął pojawiać się w popularnych produkcjach. Najpierw małych, a później coraz większych rolach. Popularność przyniosły mu role w serialach "Agentki", "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki". Przystojny aktor szybko zdobył sympatię widzów. Karierę telewizyjną i filmową z sukcesami łączy z występami w teatrze. 

Aktor bardzo długo trzymał się na obrzeżach show-biznesu. Przez lata był przykładnym mężem i ojcem. Z Mają Rogacewicz doczekał się trzech córek i syna. O życiu rodzinnym nie mówił za wiele. W jednym z wywiadów podkreślił, że ojcostwo zawsze było dla niego czymś wyjątkowym, coś, co uważa za swoją misję. 

Radość czerpię natomiast z ojcostwa. Bycie ojcem – to jest moja misja - mówił Rogacewicz.

Zobacz również: Maciej Pela chwali się sześciopakiem. Pokazał, jak zmieniło się jego ciało po rozstaniu

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: Miłość na parkiecie

W 2021 roku, gdy pandemia zamroziła branżę artystyczną, Rogacewicz zdecydował się na nietypowy krok. Bez nowych ról, ale z czwórką dzieci na utrzymaniu, musiał znaleźć sposób, by zabezpieczyć przyszłość rodziny. Postanowił założyć własny warzywniak, który nazwał "U aktora". Warzywniak stał się nie tylko źródłem utrzymania, ale też czymś w rodzaju terapii. Po kilku latach zamknął działalność.

Rok 2025 jest przełomowy dla Marcina Rogacewicza. Na początku roku gwiazdor "Komisarza Alexa" trafił na rozkładówki gazet za sprawą romantycznego spaceru z Agnieszką Kaczorowską (33 l.). Krótko po tym okazało się, że do sądu trafił pozew rozwodowy. Mijały kolejne miesiące, a Rogacewicz i Kaczorowska coraz częściej bywali widywani w swoim towarzystwie. Nie komentowali jednak natury swojego związku.

W czerwcu oficjalnie zakończyło się 12-letnie małżeństwo aktora. Zamieścił wtedy na Instagramie zdjęcie z wymownym komentarzem: "wolność". Post polubiła również Agnieszka Kaczorowska. Rogacewicz, który wcześniej unikał medialnego szumu i nie korzystał zbyt często z mediów społecznościowych, zaczął być aktywnym użytkownikiem Instagrama. Dodał nawet relację z wakacji, która tylko podsyciła plotki o romansie z młodszą koleżanką po fachu

Kilka tygodni przed startem siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" wyszło na jaw, że Rogacewicz pojawi się w programie. Chyba nikt nie miał wątpliwości, kto zostanie jego taneczną partnerką. Aktor i tancerka rzetelnie relacjonują swoje treningi i zalewają swoich obserwującymi kolejnymi postami. W premierowym odcinku potwierdzili swój związek namiętnym pocałunkiem na antenie.

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza. Kamera nagrała minę Karolaka. Bezcenny widok

Marcin Rogacewicz przeszedł przemianę

Marcin Rogacewicz w ciągu kilku miesięcy stał się jednym z najgorętszych nazwisk w show-biznesie. O wiele chętniej niż jeszcze przed rokiem, działa również na Instagramie. Niemal codziennie pojawia się nowy wpis z jego udziałem. Razem z nową ukochaną zdecydowanie wiedzą, jak narobić wokół siebie zamieszania. Czy to zapewni im zwycięstwo w programie?

Z biegiem lat Rogacewicz przeszedł również wyraźną metamorfozę wizerunkową. Przez lata zmieniał fryzury, styl ubierania się, a także sposób bycia – z powściągliwego, nieco tajemniczego aktora stał się bardziej otwarty. Dziś zdecydowanie nie unika medialnego szumu. Nowy etap w życiu aktora zbiegł się z burzliwymi zmianami w sferze prywatnej. 

Zobacz również: Kaczorowska tańczyła na rurze gdy poznała Rogacewicza! Mamy zdjęcia

Marcin Rogacewicz
61 zdjęć

Polecany artykuł:

Szok, co wyszło przed nowym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Kaczorowska i Rogace…
Super Express Google News
QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ