Tak zmieniał się Marcin Rogacewicz! Lata mijają, a on coraz przystojniejszy?

Marcin Rogacewicz; Od 20 lat na ekranie. Tak wyglądały jego początki

Marcin Rogacewicz (45 l.) urodził się 25 marca 1980 roku w Ciechanowie. Artystyczną karierę zaczynał nie od aktorstwa, ale muzyki. Grał na gitarze w lokalnym zespole Cider. Jednak po maturze zdecydował się rozwijać jako aktor. W 2007 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Na ekranie zadebiutował w 2004 roku etiudą "After image". Z czasem Marcin Rogacewicz zaczął pojawiać się w popularnych produkcjach. Najpierw małych, a później coraz większych rolach. Popularność przyniosły mu role w serialach "Agentki", "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki". Przystojny aktor szybko zdobył sympatię widzów. Karierę telewizyjną i filmową z sukcesami łączy z występami w teatrze.

Aktor bardzo długo trzymał się na obrzeżach show-biznesu. Przez lata był przykładnym mężem i ojcem. Z Mają Rogacewicz doczekał się trzech córek i syna. O życiu rodzinnym nie mówił za wiele. W jednym z wywiadów podkreślił, że ojcostwo zawsze było dla niego czymś wyjątkowym, coś, co uważa za swoją misję.

Radość czerpię natomiast z ojcostwa. Bycie ojcem – to jest moja misja - mówił Rogacewicz.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: Miłość na parkiecie

W 2021 roku, gdy pandemia zamroziła branżę artystyczną, Rogacewicz zdecydował się na nietypowy krok. Bez nowych ról, ale z czwórką dzieci na utrzymaniu, musiał znaleźć sposób, by zabezpieczyć przyszłość rodziny. Postanowił założyć własny warzywniak, który nazwał "U aktora". Warzywniak stał się nie tylko źródłem utrzymania, ale też czymś w rodzaju terapii. Po kilku latach zamknął działalność.

Rok 2025 jest przełomowy dla Marcina Rogacewicza. Na początku roku gwiazdor "Komisarza Alexa" trafił na rozkładówki gazet za sprawą romantycznego spaceru z Agnieszką Kaczorowską (33 l.). Krótko po tym okazało się, że do sądu trafił pozew rozwodowy. Mijały kolejne miesiące, a Rogacewicz i Kaczorowska coraz częściej bywali widywani w swoim towarzystwie. Nie komentowali jednak natury swojego związku.

W czerwcu oficjalnie zakończyło się 12-letnie małżeństwo aktora. Zamieścił wtedy na Instagramie zdjęcie z wymownym komentarzem: "wolność". Post polubiła również Agnieszka Kaczorowska. Rogacewicz, który wcześniej unikał medialnego szumu i nie korzystał zbyt często z mediów społecznościowych, zaczął być aktywnym użytkownikiem Instagrama. Dodał nawet relację z wakacji, która tylko podsyciła plotki o romansie z młodszą koleżanką po fachu.

Kilka tygodni przed startem siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" wyszło na jaw, że Rogacewicz pojawi się w programie. Chyba nikt nie miał wątpliwości, kto zostanie jego taneczną partnerką. Aktor i tancerka rzetelnie relacjonują swoje treningi i zalewają swoich obserwującymi kolejnymi postami. W premierowym odcinku potwierdzili swój związek namiętnym pocałunkiem na antenie.

Marcin Rogacewicz przeszedł przemianę

Marcin Rogacewicz w ciągu kilku miesięcy stał się jednym z najgorętszych nazwisk w show-biznesie. O wiele chętniej niż jeszcze przed rokiem, działa również na Instagramie. Niemal codziennie pojawia się nowy wpis z jego udziałem. Razem z nową ukochaną zdecydowanie wiedzą, jak narobić wokół siebie zamieszania. Czy to zapewni im zwycięstwo w programie?

Z biegiem lat Rogacewicz przeszedł również wyraźną metamorfozę wizerunkową. Przez lata zmieniał fryzury, styl ubierania się, a także sposób bycia – z powściągliwego, nieco tajemniczego aktora stał się bardziej otwarty. Dziś zdecydowanie nie unika medialnego szumu. Nowy etap w życiu aktora zbiegł się z burzliwymi zmianami w sferze prywatnej.

