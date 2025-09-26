Maciej Pela chwali się sześciopakiem. Pokazał, jak zmieniło się jego ciało po rozstaniu

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-26 15:15

Minął już prawie rok od pamiętnego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Przez ten czas w ich życiu doszło do poważnych zmian. Tancerz pochwalił się właśnie metamorfozą, którą przeszedł w ostatnich miesiącach. "Ja w 2023. 100% zaangażowania w rodzinę. 0% w siebie" - napisał. A jak jest teraz?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Burzliwy koniec idealnego małżeństwa

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Maciej Pela (35 l.) przez kilka lat uchodzili za idealne małżeństwo. Zaręczyli się po zaledwie czterech miesiącach związku, a we wrześniu 2018 roku wzięli ślub w malowniczej Toskanii. Siódmą rocznicę obchodzili już osobno. Jesienią ubiegłego roku ogłosili bowiem rozstanie. Od tamtej pory komunikują się gównie przy pomocy prawników oraz... mediów.

Koniec małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieje Peli był szokiem dla wielu. Małżonkowie przez długi czas kreowali w mediach społecznościowych swój związek jako "idealny". Byli wiecznie uśmiechnięci, szczęśliwi i pełni miłości. Często publikowali w sieci swoje rozważania na temat relacji damsko-męskich. Sielanka oraz instagramowe idealne życie ostatecznie zakończyło się w październiku ubiegłego roku, a na jaw zaczęły wychodzić niezbyt idealne kulisy ich związku.

Zobacz również: Szok! Agnieszka Kaczorowska próbowała uciszyć byłego?! "Jakby mi napluła w twarz"

Maciej Pela chwali się metamorfozą. "Jestem szczęśliwy, bo szanuję siebie"

Dziś układają sobie życie na nowo. Agnieszka Kaczorowska skupiła się na występach w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie partneruje jej Marcin Rogacewicz (45 l.). Z aktorem spotyka się nie tylko na treningach, ale również prywatnie. O ich romansie plotkuje się od miesięcy. Z potwierdzeniem swojego związku poczekali do premierowego odcinka siedemnastego sezonu tanecznego show. Namiętny pocałunek na wizji rozwiał wszelkie wątpliwości.

Z kolei Maciej Pela skupił się na córeczkach oraz na sobie. W najnowszym instagramowym wpisie pokazał, jak zmienił się w trakcie ostatniego roku. 

Narracja, której nie uległem: "Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwa dziecko" - rozpoczął.

W kolejnej części szczegółowo opisał, dlaczego w jego przypadku nie jest to prawda. Jak stwierdził, że rodzice mogą podejmować decyzje dla własnego szczęścia, które wcale nie sprawią, że dziecko również takie będzie. I odwrotnie. 

Dziecko nawet najszczęśliwszego rodzica może być zagubione, nieszczęśliwe i zwyczajnie nie czuć się dobrze - dodał.

Maciej Pela opisał zmiany, które zaszły w jego życiu. Porównał siebie jako tatę z 2023 i 2025 roku. A wpis zilustrował fotografiami sprzed dwóch lat oraz aktualną. Dziś widać, że wiele bardziej o siebie dba, regularnie ćwiczy, lepiej się odżywia i ma czas dla siebie. Ale czy to oznacza, że jego dzieci są szczęśliwcze? 

  • JA 1: 2023. 100% zaangażowania w rodzinę. 0% w siebie.
  • JA 2: 2025. Mam czas na bycie maksymalnie obecnym tatą w nietypowym trybie pracy, bieganie, siłownię, warsztaty taneczne, bachatę, gotowanie dla przyjemności, robienie contentu na instagram.
  • JA 1: Wiem, że moje córki są szczęśliwe.
  • JA 2: Nie wiem. To co widzę i jakie słyszę komunikaty nie pozwalają mi jednoznacznie stwierdzić czy są szczęśliwe.
  • JA 1: Jestem szczęśliwy, bo mam rodzinę.
  • JA 2: Jestem szczęśliwy, bo szanuję siebie - rozmyśla Pela.

Zobacz również: Namiętne wyznania w "Tańcu z Gwiazdami"! Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

Maciej Pela
24 zdjęcia

Polecany artykuł:

Pela nie odpuszcza! Kolejna publiczna wypowiedź o rozstaniu z Kaczorowską
Super Express Google News
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ PELA
AGNIESZKA KACZOROWSKA