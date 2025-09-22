Namiętne wyznania w "Tańcu z Gwiazdami"! Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

Już tydzień wcześniej para zaskoczyła fanów programu namiętnym pocałunkiem, który stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów odcinka. Tym razem postanowili pójść o krok dalej - zamiast ponownie kusić widzów pocałunkami, opowiedzieli o emocjach, które ich łączą. Efektem był występ pełen napięcia, pasji i szczerości, a przede wszystkim pokaz uczuć, jakiego dawno nie widzieliśmy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Tuż przed odcinkiem taki komunikat! Nowy cykl i wielkie poruszenie

"Taniec z Gwiazdami": Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

W poprzednim tygodniu widzowie mieli wątpliwości, czy pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza był spontanicznym wybuchem emocji, czy może jedynie elementem choreografii. Tym razem wszystko stało się jasne. Rogacewicz pytany o pocałunek odpowiedział krótko, ale wymownie.

Zrobiłem to po swojemu. Myślę, że to nie wymaga już żadnego komentarza. Kropka - wyjawił.

Tuż przed tańcem widzowie zobaczyli nagrany wcześniej materiał, w którym oboje otworzyli się na temat swojego związku. Kaczorowska przyznała, że to wspólne doświadczenia, wolność i wzajemne wsparcie sprawiły, że tak szybko się do siebie zbliżyli.

Ludzie spotykają się z takim swoim bagażem doświadczeń, ze swoimi ranami, bliznami. Nie tylko się w sobie zakochują, ale też się uzdrawiają - mówiła Kaczorowska.

Rogacewicz nie krył wzruszenia. Jego oczy zaszkliły się, gdy dziękował partnerce za obecność w jego życiu.

Dziękuję Ci, że jesteś. To ciekawy moment, w którym się spotkaliśmy. Niesamowite. Wiesz, co jest dla mnie najtrudniejsze jak na razie? Nikt nie zna twojej prawdziwej historii, nikt nie zna mojej prawdziwej historii, to dlaczego komentuje? Mam ochotę krzyczeć - przyznał Marcin Rogacewicz.

Na parkiecie para numer 7 zaprezentowała paso doble, w którym nie zabrakło energii i pasji. Jury doceniło ich występ, przyznając aż 34 punkty - jedną z wyższych not wieczoru. Kaczorowska jeszcze przed występem żartowała, że w tym odcinku nie będzie całowania, ale podkreśliła, że "to dopiero początek" i widzów czeka jeszcze wiele niespodzianek.

Zobacz też: Taniec z Gwiazdami - odcinek 2. Osobiste wyznania Kaczorowskiej i Rogacewicza. Karolak oberwał od Maseraka. Kto odpadł?

Zobacz naszą galerię: Namiętne wyznania w "Tańcu z Gwiazdami"! Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann