Namiętne wyznania w "Tańcu z Gwiazdami"! Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-22 9:51

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" rozgrzał widzów do czerwoności. Wszystko za sprawą Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy nie tylko zaprezentowali na parkiecie ogniste paso doble, ale również pozwolili sobie na bardzo osobiste wyznania. Ich relacja, wcześniej owiana tajemnicą, zaczęła nabierać coraz bardziej romantycznego charakteru - i to na oczach całej Polski.

Już tydzień wcześniej para zaskoczyła fanów programu namiętnym pocałunkiem, który stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów odcinka. Tym razem postanowili pójść o krok dalej - zamiast ponownie kusić widzów pocałunkami, opowiedzieli o emocjach, które ich łączą. Efektem był występ pełen napięcia, pasji i szczerości, a przede wszystkim pokaz uczuć, jakiego dawno nie widzieliśmy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Tuż przed odcinkiem taki komunikat! Nowy cykl i wielkie poruszenie

"Taniec z Gwiazdami": Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

W poprzednim tygodniu widzowie mieli wątpliwości, czy pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza był spontanicznym wybuchem emocji, czy może jedynie elementem choreografii. Tym razem wszystko stało się jasne. Rogacewicz pytany o pocałunek odpowiedział krótko, ale wymownie.

Zrobiłem to po swojemu. Myślę, że to nie wymaga już żadnego komentarza. Kropka - wyjawił.

Tuż przed tańcem widzowie zobaczyli nagrany wcześniej materiał, w którym oboje otworzyli się na temat swojego związku. Kaczorowska przyznała, że to wspólne doświadczenia, wolność i wzajemne wsparcie sprawiły, że tak szybko się do siebie zbliżyli. 

Ludzie spotykają się z takim swoim bagażem doświadczeń, ze swoimi ranami, bliznami. Nie tylko się w sobie zakochują, ale też się uzdrawiają - mówiła Kaczorowska.

Rogacewicz nie krył wzruszenia. Jego oczy zaszkliły się, gdy dziękował partnerce za obecność w jego życiu. 

Dziękuję Ci, że jesteś. To ciekawy moment, w którym się spotkaliśmy. Niesamowite. Wiesz, co jest dla mnie najtrudniejsze jak na razie? Nikt nie zna twojej prawdziwej historii, nikt nie zna mojej prawdziwej historii, to dlaczego komentuje? Mam ochotę krzyczeć - przyznał Marcin Rogacewicz.

Na parkiecie para numer 7 zaprezentowała paso doble, w którym nie zabrakło energii i pasji. Jury doceniło ich występ, przyznając aż 34 punkty - jedną z wyższych not wieczoru. Kaczorowska jeszcze przed występem żartowała, że w tym odcinku nie będzie całowania, ale podkreśliła, że "to dopiero początek" i widzów czeka jeszcze wiele niespodzianek.

Zobacz też: Taniec z Gwiazdami - odcinek 2. Osobiste wyznania Kaczorowskiej i Rogacewicza. Karolak oberwał od Maseraka. Kto odpadł?

Zobacz naszą galerię: Namiętne wyznania w "Tańcu z Gwiazdami"! Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść

Namiętne wyznania w Tańcu z Gwiazdami! Kaczorowska i Rogacewicz dali się ponieść
44 zdjęcia
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ