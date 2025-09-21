Taniec z Gwiazdami - odcinek 2. Dziś bez taryfy ulgowej. Która para pożegna się z programem?

Iwona Janczewska
2025-09-21 19:57

"Taniec z Gwiazdami" nabiera tempa. Po emocjonującym otwarciu 17. edycji widzowie szykują się na kolejny wieczór z tańcem, muzyką i rywalizacją. Drugi odcinek zapowiada się jeszcze ciekawiej – gwiazdy wracają na parkiet, by udowodnić, że prawdziwa walka o podwójną nagrodę dopiero się rozpoczyna. Dziś wieczorem ktoś pożegna się z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

17. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

W drugim odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ponownie zobaczymy Ewę Minge, Maję Bohosiewicz, Lanberry, Barbarę Bursztynowicz, Katarzynę Zillmann, Tomasza Karolaka, Marcina Rogacewicza, Maurycego Popiela, Aleksandra Sikorę, Wiktorię Gorodecką i Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Każda z gwiazd zatańczy u boku swojego profesjonalnego partnera – wśród nich są dobrze znani widzom Agnieszka Kaczorowska, Piotr Musiałkowski, Izabela Skierska czy Janja Lesar.

Jak zwykle emocji dostarczy jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Nie zabraknie także błyskotliwych komentarzy prowadzących – Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. To właśnie oni będą czuwali nad tym, by atmosfera na parkiecie i na widowni była gorąca od pierwszej do ostatniej minuty.

Drugi odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to także moment, kiedy z programem pożegna się jedna z par. Kto poradzi sobie z tremą, a kto odpadnie z rywalizacji? Tego dowiemy się już wkrótce. Śledźcie naszą relację.

Na żywo

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Relacja z drugiego odcinka 17. edycji show Polsatu

20:21

Lanberry i Piotr Musiałkowski, czyli para numer 2. Piosenkarka zaprezentowała się w walcu wiedeńskim. Tomasz Wygoda docenił, że para wzięła sobie do serca ich rady. Zaszokowana ich tańcem była Iwona Pavlović. Czarna mamba nie szczędziła jej komplementów!

Aż się uśmiechnęłam -

zakończyła swoją przemowę Pavlović.

Punktacja:

Rafał Maserak - 9 punktów

Ewa Kasprzyk - 9 punktów

Tomasz Wygoda - 8 punktów

Iwona Pavlović - 9 punktów

Razem - 35 punktów

20:21

Pora na parę numer 1 - Maurycy Popiel i Sara Janicka. Ich quickstep do przeboju Toma Jonesa "It's Not Unusual" zachwycił Rafała Maseraka.

W quickstepie ważna jest precyzja, wszystko musi być jak w szwajcarskim zegarku. U was to funkcjonowało!

Oto punktacja

Rafał Maserak - 8 punktów

Ewa Kasprzyk - 9 punktów

Tomasz Wygoda - 8 punktów

Iwona Pavlović - 7 punktów

Razem - 32 punkty

20:13

Jako pierwsi na tanecznym parkiecie swoje umiejętności zaprezentowała para numer 3 - Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński. Zatańczyli jive. W filmiku poprzedzającym występ celebrytka przyznała, że "będzie płaczką tego sezonu". Co ciekawe, to oni są typowani przez bukmacherów na zwycięzców 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Masz taki niesamowity dar lekkości, łatwości

- stwierdziła Iwona Pavlović. Doradziła także, by Maja Bohosiewicz popracowała nad palcami stóp.

Punktacja:

Rafał Maserak - 7 punktów

Ewa Kasprzyk - 8 punktów

Tomasz Wygoda - 7 punktów

Iwona Pavlović - 6 punktów

Razem - 28 punktów

20:01

2. odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" właśnie się rozpoczął. Na parkiecie pojawiły się pary, które w najbliższych tygodniach będą walczyć o Kryształową Kulę!

Oto wszystkie pary obecnej edycji:

Para nr 1: Maurycy Popiel - Sara Janicka
Para nr 2: Lanberry - Piotr Musiałkowski
Para nr 3: Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński
Para nr 4: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko
Para nr 5: Aleksander Sikora - Daria Syta
Para nr 6: Ewa Minge - Michał Bartkiewicz
Para nr 7: Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska
Para nr 8: Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin
Para nr 9: Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
Para nr 10: Katarzyna Zillmann - Janja Lesar
Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska

19:49

W oczekiwaniu "Taniec z Gwiazdami" => Tuż przed odcinkiem taki komunikat! Nowy cykl i wielkie poruszenie

19:41

Tak prezentowała się tabela wyników po premierowym odcinku. Najlepsze okazały się Katarzyna Zillmann i Jania Lesar. Panie zdobyły aż 36 punktów. Najgorzej poradzili sobie Tomasz Karolak i Izabela Skierska - tylko 23 punkty.

19:30

Kto dziś opuści program? Przypominamy, że do dzisiejszego wyniku zostaną doliczone wszystkie głosy oddane w ubiegłym tygodniu.

Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy w pierwszym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"!

Taniec z Gwiazdami 17
45 zdjęć
Maja Bohosiewicz zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami". Tak się przygotowywała do show!
