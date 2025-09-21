Taniec z Gwiazdami - odcinek 2. Dziś bez taryfy ulgowej. Która para pożegna się z programem?

17. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

W drugim odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ponownie zobaczymy Ewę Minge, Maję Bohosiewicz, Lanberry, Barbarę Bursztynowicz, Katarzynę Zillmann, Tomasza Karolaka, Marcina Rogacewicza, Maurycego Popiela, Aleksandra Sikorę, Wiktorię Gorodecką i Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Każda z gwiazd zatańczy u boku swojego profesjonalnego partnera – wśród nich są dobrze znani widzom Agnieszka Kaczorowska, Piotr Musiałkowski, Izabela Skierska czy Janja Lesar.

Jak zwykle emocji dostarczy jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Nie zabraknie także błyskotliwych komentarzy prowadzących – Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. To właśnie oni będą czuwali nad tym, by atmosfera na parkiecie i na widowni była gorąca od pierwszej do ostatniej minuty.

Drugi odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to także moment, kiedy z programem pożegna się jedna z par. Kto poradzi sobie z tremą, a kto odpadnie z rywalizacji? Tego dowiemy się już wkrótce. Śledźcie naszą relację.

Na żywo "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Relacja z drugiego odcinka 17. edycji show Polsatu 20:21 Lanberry i Piotr Musiałkowski, czyli para numer 2. Piosenkarka zaprezentowała się w walcu wiedeńskim. Tomasz Wygoda docenił, że para wzięła sobie do serca ich rady. Zaszokowana ich tańcem była Iwona Pavlović. Czarna mamba nie szczędziła jej komplementów! Aż się uśmiechnęłam - zakończyła swoją przemowę Pavlović. Punktacja: Rafał Maserak - 9 punktów Ewa Kasprzyk - 9 punktów Tomasz Wygoda - 8 punktów Iwona Pavlović - 9 punktów Razem - 35 punktów 20:21 Pora na parę numer 1 - Maurycy Popiel i Sara Janicka. Ich quickstep do przeboju Toma Jonesa "It's Not Unusual" zachwycił Rafała Maseraka. W quickstepie ważna jest precyzja, wszystko musi być jak w szwajcarskim zegarku. U was to funkcjonowało! Oto punktacja Rafał Maserak - 8 punktów Ewa Kasprzyk - 9 punktów Tomasz Wygoda - 8 punktów Iwona Pavlović - 7 punktów Razem - 32 punkty 20:13 Jako pierwsi na tanecznym parkiecie swoje umiejętności zaprezentowała para numer 3 - Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński. Zatańczyli jive. W filmiku poprzedzającym występ celebrytka przyznała, że "będzie płaczką tego sezonu". Co ciekawe, to oni są typowani przez bukmacherów na zwycięzców 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" Masz taki niesamowity dar lekkości, łatwości - stwierdziła Iwona Pavlović. Doradziła także, by Maja Bohosiewicz popracowała nad palcami stóp. Punktacja: Rafał Maserak - 7 punktów Ewa Kasprzyk - 8 punktów Tomasz Wygoda - 7 punktów Iwona Pavlović - 6 punktów Razem - 28 punktów 20:01 2. odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" właśnie się rozpoczął. Na parkiecie pojawiły się pary, które w najbliższych tygodniach będą walczyć o Kryształową Kulę! Oto wszystkie pary obecnej edycji: Para nr 1: Maurycy Popiel - Sara Janicka

Para nr 2: Lanberry - Piotr Musiałkowski

Para nr 3: Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko

Para nr 5: Aleksander Sikora - Daria Syta

Para nr 6: Ewa Minge - Michał Bartkiewicz

Para nr 7: Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska

Para nr 8: Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin

Para nr 9: Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Katarzyna Zillmann - Janja Lesar

Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska 19:49 W oczekiwaniu "Taniec z Gwiazdami" => Tuż przed odcinkiem taki komunikat! Nowy cykl i wielkie poruszenie 19:41 Tak prezentowała się tabela wyników po premierowym odcinku. Najlepsze okazały się Katarzyna Zillmann i Jania Lesar. Panie zdobyły aż 36 punktów. Najgorzej poradzili sobie Tomasz Karolak i Izabela Skierska - tylko 23 punkty. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 19:30 Kto dziś opuści program? Przypominamy, że do dzisiejszego wyniku zostaną doliczone wszystkie głosy oddane w ubiegłym tygodniu. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami)

Odśwież relację

Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy w pierwszym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"!