Beata Tyszkiewicz znów pojawiła się w programie "Taniec z Gwiazdami"! Dostała specjalną nagrodę

"Taniec z Gwiazdami". Beata Tyszkiewicz z honorową Kryształową Kulą

Po drugiej przerwie reklamowej w programie "Taniec z Gwiazdami" widzów spotkała nie lada niespodzianka. Nagle Krzysztof Ibisz zapowiedział materiał na cześć Beaty Tyszkiewicz. Legendarna aktorka, zwana pierwszą damą polskiego kina, przez 19 edycji była jurorką "Tańca z Gwiazdami". Momentalnie rozległy się wielkie brawa. Po nich gospodarz show ogłosił, że Beata Tyszkiewicz otrzymuje specjalną nagrodę - honorową Kryształową Kulę! - Mamy nadzieję, że pani nas ogląda, kochamy panią - powiedział Ibisz i zapewnił, że statuetka wkrótce trafi w ręce Beaty Tyszkiewicz.

Dlatego Beata Tyszkiewicz odeszła z "Tańca z Gwiazdami"

Przypomnijmy, że Beata Tyszkiewicz zrezygnowała z bycia jurorką w programie "Taniec z Gwiazdami" w 2017 roku. W tym samym roku słynna aktorka przeszła rozległy zawał mięśnia sercowego.

Zdecydowałam się wziąć odpoczynek od "Tańca z gwiazdami". To bardzo wymagający program, nie tylko dwie godziny na wizji, ale też próby i inne długie nagrania. Na pewno będę tęsknić, to chyba tęsknota obopólna

- mówiła wówczas w rozmowie z "Faktem". Jak się potem okazało, do "TzG" aktorka już nie wróciła. Niedawno Beata Tyszkiewicz obchodziła swoje 87. urodziny. Już po nich jej córka - Karolina Wajda - pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", gdzie zdradziła, co dzieje się z mamą.

Jest nadal dla nas najbliższych, dla wąskiego grona przyjaciół zawsze gotowa służyć dobrą radą, rozmową i swoim niepowtarzalnym dowcipem oraz poczuciem humoru, które państwo znają i, mam nadzieję, pamiętają

- powiedziała córka jednej z najsłynniejszych polskich aktorek.

