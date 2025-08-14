Wieści o Beacie Tyszkiewicz nadeszły w jej 87. urodziny. To jej nigdy nie opuści. Wielkie poruszenie

Beata Tyszkiewicz jest prawdziwą ikoną polskiego show-biznesu. I choć od 2017 roku, kiedy po zawale jej stan zdrowia zaczął się pogarszać, właściwie nie widujemy jej wcale na szklanym ekranie, to nadal jest tam obecna - za sprawą ciekawych anegdot, wspomnień i historii, jaką mają z nią inne gwiazdy czy celebryci. Jak dziś czuje się Beata Tyszkiewicz? 14 sierpnia 2025 roku obchodzi swoje 87. urodziny. Postanowiła usunąć się w cień i zaszyła się w czterech ścianach w warszawskim apartamencie, który mieści się w centrum stolicy, by "nie obciążać swoją słabością innych. - Ma to związek z szacunkiem, jakim mama darzy swoich widzów. Czuje się słabsza - tłumaczyła córka aktorki, Karolina Wajda, w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".
Beata Tyszkiewicz, ulubienica reżyserów oraz widzów, zachwycała w wielu produkcjach. Kariera filmowa, która rozwijała się od lat 50., przyniosła jej olbrzymią popularność. Później, w czasach współczesnych, wzbudzała zachwyt jako jurorka w programie "Taniec z Gwiazdami". Jej córka ujawnia, jak aktualnie wygląda jej sytuacja zdrowotna. Szczegóły poniżej.
Beata Tyszkiewicz nadal mieszka w Warszawie. Córka codziennie ją odwiedza. Jedna rzecz jej nigdy nie opuszcza
Beata Tyszkiewicz na co dzień mieszka w Warszawie. Nie dała się namówić na przeprowadzkę do dworku w Głuchach, gdzie mieszka jej starsza córka, Karolina Wajda. Aktorka jest zbyt przywiązana do swojego mieszkania w stolicy, więc to tam przyjeżdża jej dorosłe dziecko i pomaga w codzienności, gdy jest to potrzebne. Młodsza córka, Wiktoria, mieszka od wielu lat za granicą, więc jej pomoc w tak szerokim zakresie nie jest możliwa.
- Mama czuje się bardzo dobrze i nie opuszcza jej legendarne poczucie humoru - powiedziała Karolina Wajda w rozmowie z "Faktem", w materiale opublikowanym w 87. urodziny Beaty Tyszkiewicz.
Fanów z pewnością ucieszy fakt, że aktorka czuje się dobrze, mimo że nie pokazuje się publicznie. "Super Express" dołącza do najpiękniejszych życzeń urodzinowych, jakie tylko można złożyć Beacie Tyszkiewicz. Dużo zdrówka!