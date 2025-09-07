Córka przekazała nowe informacje o Beacie Tyszkiewicz. Czy gwiazda wróci do życia publicznego?

- Karolina Wajda w „Dzień Dobry TVN” przekazała nowe informacje o swojej mamie, Beacie Tyszkiewicz.
- Aktorka od 6–7 lat konsekwentnie pozostaje z dala od życia publicznego, ale wciąż jest blisko rodziny i przyjaciół.
- Radość sprawia jej kontakt z dziećmi i możliwość oglądania dawnych filmów i programów dzięki platformom streamingowym.
Karolina Wajda zdradza, czy Beata Tyszkiewicz wróci do mediów
Karolina Wajda, córka Beaty Tyszkiewicz, w rozmowie z prowadzącymi „Dzień Dobry TVN” przyznała, że jej mama już dawno obrała własną ścieżkę i bardzo konsekwentnie trzyma się decyzji o unikaniu życia publicznego. Choć aktorka nie pojawia się już w mediach, wciąż pozostaje obecna w życiu najbliższych.
Jest nadal dla nas najbliższych, dla wąskiego grona przyjaciół zawsze gotowa służyć dobrą radą, rozmową i swoim niepowtarzalnym dowcipem oraz poczuciem humoru, które państwo znają i, mam nadzieję, pamiętają
– dodała córka.
Co sprawia radość Beacie Tyszkiewicz?
Padło również pytanie o to, co dziś cieszy legendę polskiego kina. Karolina Wajda odpowiedziała z dużą szczerością:
Myślę, że… to trudne pytanie. Mam nadzieję, że trochę my, dzieci, czyli ja i moja siostra Wiktoria, która też jest w ciągłym kontakcie z mamą i rozmawia z nią dwa razy dziennie. Ja przyjeżdżam i fizycznie spełniam tę rolę, bo siostra mieszka za granicą i nie może być codziennie u mamy
– mówiła. Dodała, że istotną rolę odgrywa też dostęp do dawnych dzieł filmowych i programów, które dzięki nowym mediom i platformom streamingowym są teraz łatwo osiągalne.
Namówiłam mamę, żeby mogła z tego skorzystać, i myślę, że to też jej przynosi pewną radość i satysfakcję, bo można obejrzeć różne dzieła, które dotąd były trudno dostępne
– podkreśliła.
Zobacz też: Beata Tyszkiewicz może wrócić do telewizji! "Taniec z Gwiazdami" szykuje coś specjalnego. "Jest szansa"
Beata Tyszkiewicz – legenda ekranu
Beata Tyszkiewicz od dekad była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych polskich aktorek. Wystąpiła w dziesiątkach filmów, w tym w dziełach Andrzeja Wajdy czy Tadeusza Konwickiego. Była też osobowością telewizyjną – przez lata zasiadała w jury „Tańca z Gwiazdami”. Choć zrezygnowała z życia publicznego, w pamięci widzów na zawsze pozostaje jako „pierwsza dama polskiego kina”.
Polecamy: O jego romansach krążyły legendy. Sama Tyszkiewicz chciała mu ulec