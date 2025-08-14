Beata Tyszkiewicz może wrócić do telewizji! "Taniec z Gwiazdami" szykuje coś specjalnego. "Jest szansa"

Beata Tyszkiewicz to aktorka, której w Polsce chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ponad 50 lat na scenie, na ekranie i deskach teatru, mnóstwo zapadających w pamięć ról, nietuzinkowa osobowość, elegancja, szyk i uroda - to wszystko znaki rozpoznawcze Tyszkiewicz, które można by wymieniać w nieskończoność. Tuż przed usunięciem się w cień z powodu choroby, aktorka pełniła też rolę jurorki w programie "Taniec z Gwiazdami", czym zaskarbiła sobie jeszcze większą sympatię wśród fanów. Później zamknęła się w czterech ścianach mieszkania w Warszawie, by z szacunku do widzów "nie obarczać ich swoimi problemami". Co jakiś czas powracają jednak głosy na temat stanu zdrowia aktorki. 14 sierpnia 2025 roku, w 87. urodziny Beaty Tyszkiewicz, jej córka Karolina Wajda ujawniła, że mama czuje się bardzo dobrze i dobry humor jej nie opuszcza.

Takie pozytywne informacje równocześnie podbijają plotki na temat ewentualnego powrotu Beaty Tyszkiewicz do telewizji, choćby tylko w formie krótkiego epizodu jako gość specjalny. "Taniec z Gwiazdami" szykuje bowiem specjalne wydarzenie z okazji 20-lecia show, na które planuje podobno zaprosić między innymi Tyszkiewicz. Szczegóły poniżej.

Beata Tyszkiewicz znów zostanie jurorką "Tańca z Gwiazdami"? Mogłaby się pojawić w roli gościa specjalnego

Karolina Wajda, starsza córka Beaty Tyszkiewicz, regularnie odwiedza mamę w Warszawie. Musi do niej jeździć, ponieważ nie udało jej się namówić aktorki na przeprowadzkę do jej dworku. Beata Tyszkiewicz jest za bardzo związana ze swoim apartamentem i nie chciała się przenosić. Czy jednak zgodzi się na udział w telewizyjnym show, mimo braku powrotu do pełni sił? Nie wiadomo. Ale produkcja "Tańca z Gwiazdami" i tak chce ją podobno zaprosić.

Tej jesieni show obchodzić będzie 20-lecie swojego istnienia. Produkcja planuje więc przygotować specjalny odcinek jubileuszowy, na który zaproszeni mają zostać nie tylko znani i lubiani uczestnicy z minionych edycji, lecz także jurorzy, którzy pojawiali się tam na przestrzeni lat. Jakże mogłoby więc zabraknąć kultowej jurorki, którą była Beata Tyszkiewicz? Występowała przecież prawie we wszystkich sezonach.

Na razie nie wiadomo, czy Beata Tyszkiewicz zgodzi się wystąpić, ale z pewnością byłaby to nie lada gratka dla jej fanów. Pozostaje czekać, czy pomysł doczeka się realizacji. W "Super Expressie" będziemy trzymać rękę na pulsie w tej sprawie.

