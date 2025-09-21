"Taniec z Gwiazdami". Tuż przed odcinkiem taki komunikat! Nowy cykl i wielkie poruszenie

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" uruchamia nowy cykl na Instagramie, w którym Julia Suryś i Wojciech Kucina będą uczyć podstawowych kroków tanecznych.

Fani programu pozytywnie zareagowali na nowy pomysł, wyrażając chęć ponownego zobaczenia znanych tancerzy w akcji.

Julia Suryś pierwotnie miała być trenerką w programie, ale po wycofaniu się Michała Czernickiego z powodu zdrowotnych, otrzymała nową rolę w social mediach show.

"Taniec z Gwiazdami" powrócił. Dużo się działo w pierwszym odcinku

Program "Taniec z Gwiazdami" powrócił do ramówki Polsatu po wakacyjnej przerwie. Trwająca edycja jest szczególna, bo jubileuszowa (trzydziesta licząc "Taniec z Gwiazdami" nadawany zarówno w TVN, jak i w Polsacie). Pierwszy odcinek tanecznego show odbył się w niedzielę, 14 września. Dużo się w nim działo. Na początku potknęła się Magda Mołek, która prowadziła wspomnienia związane z poprzednimi seriami "TzG", a potem Agnieszka Kaczorowska całowała się z Marcinem Rogacewiczem, potwierdzając tym samym swoją miłość. Jeśli chodzi o sam taniec, to furorę zrobiła wioślarka Katarzyna Zillmann, która występuje w damsko-damskiej parze z Janją Lesar. Panie zgarnęły aż 36 punków od jurorów. Przed drugim odcinkiem programu "Taniec z Gwiazdami" produkcja nadała specjalny komunikat, który wywołał wielkie poruszenie.

Nowy cykl w "Tańcu z Gwiazdami". Specjalny komunikat produkcji

Wiadomość pojawiła się na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Fani informację przyjęli z ogromną radością. Wielu z nich chętnie znów zobaczy pląsy znanych z poprzednich edycji show tancerzy: Julii Suryś i Wojciecha Kuciny.

Pora na nasz nowy cykl, w którym Julia i Wojtek pokazywać będą Wam podstawowe taneczne kroki. Na pierwszy ogień jive. Myślimy jeszcze nad nazwą tej serii. Pomożecie?

- czytamy w komunikacie. "Super pomysł, czekam na więcej", "Ale super pomysł", "Super seria!" - komentują internauci. Przypomnijmy, że pierwotnie Julia Suryś miała w jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" być trenerką Michała Czernickiego. Ten jednak z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z rywalizacji o Kryształową Kulę. Produkcja jednak nie zostawiła tancerki na lodzie i zaproponowała jej inną pracę. Artystka wspólnie z Wojciechem Kuciną odpowiada teraz za prowadzenie kulisów 'Tańca z gwiazdami' w social mediach Polsatu. I - jak się okazało - także za naukę podstaw tańca.

