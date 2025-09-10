"Taniec z Gwiazdami". Pięć dni przed startem dołącza do ekipy! Słynie z nieziemskiej urody

Julia Suryś dołącza do ekipy "Tańca z Gwiazdami" na 5 dni przed startem jesiennej edycji, ale nie jako tancerka.

Początkowo Suryś miała tańczyć z Michałem Czerneckim, który jednak zrezygnował z powodów zdrowotnych.

Julia Suryś, wraz z Wojciechem Kuciną, poprowadzi kulisy "Tańca z Gwiazdami" w social mediach Polsatu.

Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" jest szczególna, ponieważ świętuje 20-lecie programu w Polsce.

"Taniec z Gwiazdami". Pełna lista uczestników

W najbliższej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę rywalizować będzie 11 par (Maurycy Popiel - Sara Janicka, Lanberry - Piotr Musiałkowski, Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński, Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko, Aleksander Sikora - Daria Syta, Ewa Minge - Michał Bartkiewicz, Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska, Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin, Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann - Janja Lesar i Tomasz Karolak - Izabela Skierska). Zawodnicy oficjalnie dostali już swoje numery startowe. Pierwotnie w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" miała startować jeszcze jedna para: Michał Czernecki - Julia Suryś. Niespodziewanie jednak aktor musiał zrezygnować z udziału w programie z powodów zdrowotnych. W tej sytuacji wydawało się, że na lodzie zostanie jego taneczna partnerka. Właśnie jednak pojawiła się wiadomość o tym, że Julia Suryś została zaangażowana przez Polsat w innej roli.

Nieoczekiwany zwrot akcji w „Tańcu z Gwiazdami”. Oto decyzja Polsatu po odejściu Czerneckiego

Julia Suryś dostała pracę przy programie "Taniec z Gwiazdami"

Informację o zagospodarowaniu słynącej z nieziemskiej urody modelki i tancerki przekazał Pomponik. Julia Suryś dostała od produkcji bardzo odpowiedzialne zadanie.

Polsat zdecydował, że nie chce rozstawać się z piękną, utalentowaną i bardzo lubianą tancerką, i zaproponował jej inną rolę w programie. I choć nie zobaczymy jej w tańcu, będzie mogła wykorzystać swoją profesjonalną wiedzę w inny sposób. Wraz z kolejnym ulubieńcem publiczności, Wojciechem Kuciną, poprowadzi kulisy 'Tańca z gwiazdami' w social mediach Polsatu.

- czytamy w portalu. Roboty na pewno będzie co niemiara. W końcu najbliższa edycja programu "Taniec z gwiazdami" jest szczególna, bo właśnie mija 20 lat od momentu startu pierwszej edycji tanecznego show w Polsce. A my liczymy na to, że już w kolejnej edycji "TzG" zobaczymy Julię Suryś na parkiecie. Ma już ona spore doświadczenie w tej materii. Jesienią 2022 roku tańczyła w parze z aktorem Michałem Mikołajczakiem, a dwa lata później partnerem Julii Suryś był piosenkarz Filip Lato. W obu przypadkach pary uplasowały się na 7. miejscu.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia słynącej z nieziemskiej urody Julii Suryś

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann