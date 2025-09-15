"Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza. Kamera nagrała minę Karolaka. Bezcenny widok

Po pierwszym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" cała Polska mówi o namiętnym pocałunku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Mało kto jednak zwrócił uwagę na minę Tomasza Karolaka, który stał obok zakochanych, a ten widok jest bezcenny. Inna sprawa, że aktor znalazł się w nieco niezręcznej sytuacji. Kamera to nagrała.

"Taniec z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz namiętnie całowali się w programie

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od dłuższego czasu byli w dobrej komitywie. Jednak to, w jak dobrej, pozostawało ich tajemnicą. Wszelkie wątpliwości rozwiane jednak zostały w pierwszym odcinku jesiennej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami", która odbyła się w niedzielę, 14 września (tu prezentujemy zapis relacji na żywo z "TzG"). Po swoim występie na parkiecie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wprost zostali spytani o swoją relację. - Czy to prawda, że jesteście szczęśliwie zakochani? - zagaiła bezpardonowo Paulina Sykut-Jeżyna. Po tym pytaniu para zaczęła się namiętnie całować. Wówczas wszystko stało się jasne. Gdy zakochani byli skupieni na sobie, obok nich stał Tomasz Karolak z Izabelą Skierską. Mało kto zwrócił wtedy uwagę na aktora znanego m.in. z serialu 'Rodzinka.pl".

Mina Tomasza Karolaka podczas pocałunku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Widok bezcenny 

A widok ten był bezcenny. Tomasz Karolak znalazł się w dość niezręcznej sytuacji. Wydaje się jednak, że jego twarz nie okazywała nadmiernych emocji. Wyglądało to tak, jakby aktora nie interesowało to, co dzieje się wokół. Kamera wszystko nagrała. Jedna z internautek zauważyła spokój Tomasza Karolaka i wymownie skomentowała całą sytuację. 

Juror "Tańca z Gwiazdami" rozwiewa wątpliwości. Pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza był wyreżyserowany?

Mina Karolaka najtrafniej opisuje sytuację

- stwierdziła użytkowniczka Instagrama pod materiałem filmowym zamieszonym przez Polsat. 

Jeśli chodzi o taneczne występy w pierwszym odcinku jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", to zdecydowanie lepiej wypadła para Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska niż duet Tomasz Karolak - Izabela Skierska. Zakochani od jurorów zgarnęli aż 34 punkty (po 9 od Rafała Maseraka i Ewy Kasprzyk i po 8 od Iwony Pavlović i Tomasza Wygody). Z kolei Karolak i jego taneczna partnerka otrzymali zaledwie 23 punkty (po 6 od Maseraka, Kasprzyk i Wygody i 5 od Pavlović).

Tomasz Karolak debiutuje w programie "Taniec z Gwiazdami", a tu taka afera! Jeśli to prawda, ma przechlapane

