Pela nie odpuszcza! Kolejna publiczna wypowiedź o rozstaniu z Kaczorowską

Choć od głośnego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli minął już rok, echa rozpadu ich związku nie milkną. Para tancerzy uchodziła bowiem za przykład idealnej pary - wspólne występy, życie rodzinne i medialny wizerunek szczęśliwej rodziny budowały obraz "wielkiej miłości". Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Małżeństwo rozpadło się w atmosferze skandalu, a sprawa rozwodowa ruszy dopiero jesienią 2025 roku. W międzyczasie oboje budują życie na nowo - Agnieszka trenuje do "Tańca z Gwiazdami", z kolei Maciej nie stroni od rozmów o rodzicielstwie i relacjach z dziećmi.

Maciej Pela rozprawia o wprowadzaniu nowego partnera do życia dzieci. Miał na myśli Rogacewicza?

W ostatnim wywiadzie, udzielonym w ramach podcastu "Na otwartych sercach", Pela został zapytany o to, czy rozmawiał już z córkami na temat pojawienia się nowych partnerów w życiu rodziców.

Nie było takich rozmów. Dlatego ja tutaj znowu wyszedłem z inicjatywą opieki psychologicznej (...) Rodzic na pewno powinien zakomunikować tego typu sytuacje, że mogą nastąpić. Ale mimo wszystko nie wiem, czy rodzic jest w stanie to wytłumaczyć, bo musi wytłumaczyć dlaczego. Żeby wytłumaczyć dlaczego ten nowy partner się pojawia, musi wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla dziecka, dlaczego rodzina została rozbita bądź się popsuła - mówił tancerz.

Tancerz zaznaczył również, że sytuacja wprowadzania nowej osoby do życia pociech wymaga ogromnej delikatności.

Nie sądzę, że byłbym w stanie w 100% wyjaśnić dzieciom sytuację pojawienia się nowego partnera. Odpowiedzialność bierze ten rodzic, który daną rzecz robi - mówił Pela.

Słowa Peli zostały odebrane jako subtelne, ale wyraźne odniesienie do jego wciąż aktualnej żony. Przypomnijmy, że to Agnieszka Kaczorowska wniosła pozew rozwodowy, a termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 3 listopada 2025 roku. Choć tancerz nie ukrywa, że temat jest dla niego trudny, podkreślił, że obecnie jego córki nie zadają pytań o potencjalnych nowych partnerów.

Teraz tych pytań nie ma. Nie wiem, czy one się pojawią za miesiąc, za dwa. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja za rok - wyjawił pod sam koniec rozmowy.

