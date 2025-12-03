"Mamo odchodzę, ale tylko na chwilę. Tato odchodzę, muszę już iść". Przejmujący wiersz odczytali nad grobem Nikosia

Podczas pogrzebu tragicznie zmarłego Nikodema duchowny przytoczył ostatnie chwile chłopca, który mimo odniesionych ran nie skarżył się.

Ukojenie rodzicom przynosi sen matki, w którym zobaczyła syna w złotej szacie z przesłaniem, by nie rozpaczali, bo "wszystko jest tak, jak powinno".

Przed złożeniem białej trumny do grobu na cmentarzu w Niedźwiedziu odczytano wzruszający wiersz napisany przez członka rodziny chłopca.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego. Piękne pożegnanie młodego aktora

W trakcie ostatniego pożegnania tragicznie zmarłego chłopca padły poruszające słowa. Duchowny prowadzący uroczystość przytoczył ostatnie chwile z życia Nikodema, w których towarzyszyła mu matka. Mimo dramatycznej sytuacji i odniesionych ran, chłopiec nie skarżył się. Jego ostatnie słowa, skierowane do Matki Boskiej, łamią serce. Rodzice, pogrążeni w bólu, wierzą, że śmierć ich syna była wolą Bożą. Ukojenie w tych strasznych chwilach przynosi im nie tylko wiara, ale także tajemniczy sen, który przyśnił się mamie 11-latka. Zobaczyła w nim Nikodema w złotej szacie, który miał dla rodziców ważną wiadomość.

- Zobaczyła w nim Nikosia ubranego w piękne, złote szaty. Trzymał dwie skrzynie i powiedział, że musi coś z nich zabrać – a potem poprosił, aby przekazać jego rodzicom, by nie rozpaczali. Że wszystko jest tak, jak powinno - mówił ksiądz podczas pogrzebu.

Dywan z kwiatów przykrył grób Nikodema. Chłopca pożegnali wierszem

Zanim biała trumna z ciałem Nikodema spoczęła w grobowcu na cmentarzu w Niedźwiedziu, odczytany został wiersz napisany przez członka rodziny chłopca. - Wsłuchajmy się, to są piękne słowa - zachęcał ksiądz:

Mamo odchodzę, ale tylko na chwilę. Tato odchodzę, muszę już iść. Sam. Nie jesteśmy źli, że odszedłeś bez pożegnania. Będziemy tęsknić, będziemy o Tobie mówić. Będziesz żył w naszych sercach. Będziemy się śmiać i będziemy płakać w Twoje urodziny - takie słowa usłyszeli zgromadzeni.