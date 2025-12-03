Pogrzeb Nikodema Mareckiego. Ksiądz zdradził ostatnie słowa 11-latka

W miejscowości Niedźwiedź pod Krakowem odbywają się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego Nikodema Mareckiego.

11-latek zginął w wyniku potrącenia przez samochód dostawczy. Bezpośrednią przyczyną zgonu było masywne pęknięcie płata wątroby.

Podczas wzruszającej homilii ksiądz zdradził ostatnie słowa Nikodema Mareckiego.

Ostatnie słowa Nikodema rozdzierają serce. "On się oddał Matce Boskiej"

W środę, 3 grudnia kościół w niewielkiej miejscowości Niedźwiedź pod Krakowem wypełnił się po brzegi. W samo południe rozpoczęły się uroczystości ostatniego pożegnania Nikodema Mareckiego. 11-latek zginął w wypadku drogowym, do którego doszło w zeszłym tygodniu w Szczepanowicach.

Prowadzący mszę świętą pogrzebową duchowny w poruszających słowach próbował oswoić ból straty, który dotknął nie tylko rodzinę, ale i całą lokalną społeczność. – Jesteśmy dziś patrzący, ale niepojmujący tego, co się stało. Chcemy to pojąć – mówił kapłan.

Jak wynika z jego relacji, okoliczności śmierci chłopca były niezwykle dramatyczne. Przy ciężko rannym 11-latku, była jego mama. To wtedy - według słów księdza - padły ostatnie słowa Nikodema potrąconego przez samochód dostawczy.

– Nie narzekał, powiedział tylko: Matko Boska. Wszyscy próbowali go ratować, wszyscy wierzyli, że zostanie przy życiu, a on się oddał Matce Boskiej – relacjonował duchowny. - Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia Nikodema nie udało się uratować. Nikodem w młodym wieku został wybrany przez Boga i zabrany do jego królestwa – podkreślał kapłan, dodając, że taką wiarę wyznają również rodzice zmarłego.

Ustalenia śledczych w sprawie wypadku

Postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności wypadku w Szczepanowicach prowadzi Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez śledczych, tuż przed potrąceniem 11-latek wybiegł zza autobusu na jezdnię. Kierowca dostawczaka był trzeźwy i nie przekroczył dopuszczalnej prędkości.