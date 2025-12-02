Nikodem Marecki wybiegł z autobusu. Doszło do tragedii. Prokuratura ujawnia ustalenia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2025-12-02 13:01

11-letni Nikodem Marecki zginął w wypadku w Szczepanowicach pod Krakowem. Potwierdzają się wstępne ustalenia policji. Mały aktor wybiegł z autobusu i został potrącony przez "dostawczaka". Co się dzieje z kierowcą tego pojazdu? Prokuratura ujawnia szczegóły śledztwa.

11-letni Nikodem Marecki zginął w wypadku w Szczepanowicach

Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko województwem małopolskim. Drogowy koszmar rozegrał się 27 listopada w Szczepanowicach (powiat krakowski). Na miejscu błyskawicznie pojawili się ratownicy, strażacy, druhowie z OSP i stróże prawa. Lądował śmigłowiec LPR. Niestety, ziścił się najgorszy z możliwych scenariuszów. - Ze wstępnych ustaleń wynika, iż chłopiec wybiegł na jezdnię zza autobusu i został potrącony przez samochód. Zarówno kierowca autobusu, jak i kierowca dostawczaka zostali przebadani pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi - przekazała "Super Expressowi" asp. Kinga Kida, oficer prasowy KPP w Krakowie.

Czytaj więcej o sprawie: To w tym wypadku zginął 11-letni Nikodem Marecki. Znamy okoliczności śmierci małego aktora

Polecany artykuł:

Śmierć dziecięcej gwiazdy wstrząsnęła show-biznesem. Joanna Liszowska nie kryje…

Prokuratura ujawnia ustalenia w sprawie śmierci małego aktora

Nikodem Marecki przedstawił się szerzej publiczności m.in. w "Białej odwadze" i "Zołzie". W tej drugiej produkcji wystąpił u boku Małgorzaty Kożuchowskiej. - Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Serce pęka. Nikodem był wspaniały - napisała ceniona aktorka. Okoliczności wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Na ten moment nie ma mowy o zarzutach dla kierowcy "dostawczaka".

- Kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy, nie przekroczył dozwolonej prędkości. Jechał z prędkością niższą niż dopuszczalna. Na tym etapie śledztwa nie było podstaw, by przedstawić mu zarzuty - podkreśliła w rozmowie z naszą dziennikarką Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dodała też, że obrażenia ciała, które wykazano na sekcji korespondują z wersją przedstawioną przez kierowcę. Nikodem został uderzony przez samochód z prawej strony.

Przyczyną śmierci chłopca były rozległe obrażenia wątroby. Do kolejnych ustaleń śledczych będziemy wracać w "Super Expressie".

Znany są już szczegóły pogrzebu. Msza święta żałobna odprawiona zostanie 3 grudnia o 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu. Po mszy nastąpi odprowadzenie Nikodema Mareckiego na miejscowy cmentarz. Kondolencje dla rodziny płyną z całego kraju. Nasza redakcja przyłącza się do tych słów.

Nikodem Marecki
25 zdjęć

Polecany artykuł:

Oto ostatnie nagranie Nikodema Mareckiego. 11-letni aktor zostawił po sobie por…
Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK MAŁOPOLSKA