Samochody nie wjadą do centrum miasta. Kierowcy się wściekną!

Kraków wprowadza Strefę Czystego Transportu (SCT), która obejmie 60 proc. miasta.

Od 1 stycznia 2026 r. tysiące pojazdów będzie musiało spełnić nowe normy emisji spalin, aby wjechać do centrum.

Nieprzestrzeganie przepisów grozi mandatem do 500 zł.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Od 1 stycznia 2026 roku Krakowie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Obszar ten obejmie znaczną część miasta - aż około 60 procent jego powierzchni, wewnątrz IV obwodnicy Krakowa. To oznacza, że tysiące kierowców będzie musiało dostosować się do nowych regulacji, a ci, którzy zignorują przepisy, narażą się na poważne konsekwencje finansowe. Władze Krakowa intensywnie pracują nad tym, aby system był gotowy i transparentny dla wszystkich użytkowników dróg.

Formalności i nowe systemy w mieście

Już 8 grudnia uruchomiono system informatyczny dostępny pod adresem sct.krakow.pl. To kluczowe narzędzie dla każdego kierowcy. Dzięki niemu można sprawdzić, czy posiadany pojazd spełnia wymogi SCT Kraków, a także zarejestrować go, jeśli jest to konieczne. Funkcjonalność ta jest dostępna również na urządzeniach mobilnych oraz poprzez aplikację mKraków, co ma ułatwić dostęp do informacji. To pierwszy krok, aby upewnić się, że unikniesz mandatu za SCT.

Zgodnie z przedstawionym przez miasto harmonogramem, 15 grudnia zostaną otwarte stacjonarne punkty obsługi mieszkańców. W tych miejscach każdy będzie mógł uzyskać fachową pomoc w obsłudze systemu, potwierdzić niezbędne dokumenty oraz zdobyć szczegółowe informacje dotyczące uprawnień pojazdów. To szczególnie ważne dla osób, które mogą mieć trudności z obsługą systemów online.

Kolejnym ważnym etapem będzie uruchomienie 22 grudnia modułu płatności internetowej. Dostępny na stronie sct.krakow.pl, umożliwia on dokonywanie opłat SCT za wjazd pojazdów niespełniających rygorystycznych wymogów. Dodatkowo, w celu ułatwienia płatności, zaczną działać specjalne automaty. Od 29 grudnia będzie można zgłaszać wjazdy pojazdów do placówek medycznych, które podpisały stosowne umowy z urzędem miasta w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto jednak pamiętać, że ulgi te nie dotyczą wizyt prywatnych.

Które samochody nie wjadą do centrum?

Do SCT w Krakowie bez opłat wjadą tylko: samochody benzynowe (osobowe i ciężarowe) z normą emisji spalin co najmniej Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku. W przypadku pojazdów z silnikiem Diesla, wymogi są jeszcze bardziej rygorystyczne: muszą spełniać normę emisji co najmniej Euro 6 (osobowe i ciężarowe) lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku (osobowe) lub 2012 roku (ciężarowe).

Kary, opłaty i abonament na kopciuchy

Jeżeli pojazd nie spełnia tych norm, nadal będzie można wjechać do strefy, ale za uiszczeniem opłaty SCT. W 2026 roku wyniesie ona 2,5 zł za godzinę lub 5 zł za dzień. W 2027 roku opłata dzienna wzrośnie do 15 zł. Dostępne będą również abonamenty miesięczne: 100 zł w 2026 roku, 250 zł w 2027 roku i aż 500 zł w 2028 roku. Od 2029 roku, zgodnie z planem, wjazd dla pojazdów niespełniających norm ma być całkowicie niemożliwy, a system opłat zostanie zniesiony.

Kierowcy, którzy zignorują nowe przepisy i wjadą do strefy bez uprawnień, muszą liczyć się z konsekwencjami. Za bezprawny wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi mandat w wysokości do 500 zł, zgodnie z Kodeksem wykroczeń (art. 96 c).