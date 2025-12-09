W Myślenicach kobieta podająca się za sąsiadkę wyłudziła 800 zł od 82-letniej seniorki, prosząc o pilną pożyczkę na opłacenie paczki.

Wizerunek oszustki został zarejestrowany przez kamerę w mieszkaniu poszkodowanej. Myślenicka policja opublikowała zdjęcia i prosi o pomoc w jej identyfikacji.

Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność w okresie przedświątecznym, kiedy oszuści częściej wykorzystują życzliwość osób starszych.

Bezwzględna oszustka w Myślenicach. Tuż przed świętami okradła 82-letnią seniorkę

Do zdarzenia doszło 3 grudnia w Myślenicach. Tego dnia do mieszkania 82-letniej kobiety zapukała nieznajoma. Przedstawiła się jako nowa sąsiadka, która mieszka piętro niżej i znalazła się w kłopotliwej sytuacji. Oszustka opowiedziała historię o czekającym pod blokiem kurierze z paczką, za którą musi pilnie zapłacić. Twierdziła, że nie zdążyła wypłacić pieniędzy z banku i poprosiła o pożyczkę w wysokości 1200 zł. Zapewniała przy tym, że zaraz po opłaceniu przesyłki uda się do bankomatu i natychmiast zwróci całą kwotę.

Seniorka, kierując się odruchem serca, postanowiła pomóc. Przekazała kobiecie 800 zł, wyjaśniając, że to wszystkie oszczędności, jakie ma w domu. Oszustka wzięła pieniądze, wyszła z mieszkania i zniknęła bez śladu. Jak informuje myślenicka policja, poszkodowana przyznała później, że widziała tę kobietę po raz pierwszy w życiu. Zaufała jej jednak, ponieważ w jej bloku lokatorzy często się zmieniają. Niestety, jej chęć niesienia pomocy została bez skrupułów wykorzystana. Na szczęście w mieszkaniu seniorki znajdowała się kamera, która zarejestrowała wyraźny wizerunek sprawczyni. Nagranie zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

Policja apeluje o ostrożność przed świętami. Jak nie dać się okraść oszustom?

Myśleniccy policjanci prowadzą intensywne czynności w celu ustalenia tożsamości i zatrzymania oszustki. Jednocześnie funkcjonariusze wystosowali ważny apel, zwłaszcza do osób starszych. Okres przedświąteczny to czas, gdy oszuści stają się wyjątkowo aktywni. Wykorzystują metody „na wnuczka”, „na policjanta”, a jak pokazuje ten przypadek – również „na sąsiada”. Ich celem jest wzbudzenie zaufania i wyłudzenie pieniędzy. Aby uchronić się przed utratą oszczędności, policja przypomina o kilku kluczowych zasadach:

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za sąsiadów, znajomych czy urzędników. Zawsze weryfikuj ich tożsamość.

Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do intencji osoby pukającej do twoich drzwi, nie otwieraj.

W razie jakichkolwiek podejrzeń natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112. Lepiej zareagować na wyrost, niż później żałować utraty dorobku całego życia.

Każda informacja, która może pomóc w zidentyfikowaniu oszustki z Myślenic, jest na wagę złota. Osoby, które rozpoznają kobietę ze zdjęć, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach pod numerem telefonu 47 83 29 200 lub 112. Policja zapewnia pełną anonimowość.

