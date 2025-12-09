- W Myślenicach kobieta podająca się za sąsiadkę wyłudziła 800 zł od 82-letniej seniorki, prosząc o pilną pożyczkę na opłacenie paczki.
- Wizerunek oszustki został zarejestrowany przez kamerę w mieszkaniu poszkodowanej. Myślenicka policja opublikowała zdjęcia i prosi o pomoc w jej identyfikacji.
- Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność w okresie przedświątecznym, kiedy oszuści częściej wykorzystują życzliwość osób starszych.
Bezwzględna oszustka w Myślenicach. Tuż przed świętami okradła 82-letnią seniorkę
Do zdarzenia doszło 3 grudnia w Myślenicach. Tego dnia do mieszkania 82-letniej kobiety zapukała nieznajoma. Przedstawiła się jako nowa sąsiadka, która mieszka piętro niżej i znalazła się w kłopotliwej sytuacji. Oszustka opowiedziała historię o czekającym pod blokiem kurierze z paczką, za którą musi pilnie zapłacić. Twierdziła, że nie zdążyła wypłacić pieniędzy z banku i poprosiła o pożyczkę w wysokości 1200 zł. Zapewniała przy tym, że zaraz po opłaceniu przesyłki uda się do bankomatu i natychmiast zwróci całą kwotę.
Seniorka, kierując się odruchem serca, postanowiła pomóc. Przekazała kobiecie 800 zł, wyjaśniając, że to wszystkie oszczędności, jakie ma w domu. Oszustka wzięła pieniądze, wyszła z mieszkania i zniknęła bez śladu. Jak informuje myślenicka policja, poszkodowana przyznała później, że widziała tę kobietę po raz pierwszy w życiu. Zaufała jej jednak, ponieważ w jej bloku lokatorzy często się zmieniają. Niestety, jej chęć niesienia pomocy została bez skrupułów wykorzystana. Na szczęście w mieszkaniu seniorki znajdowała się kamera, która zarejestrowała wyraźny wizerunek sprawczyni. Nagranie zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy.
Polecany artykuł:
Policja apeluje o ostrożność przed świętami. Jak nie dać się okraść oszustom?
Myśleniccy policjanci prowadzą intensywne czynności w celu ustalenia tożsamości i zatrzymania oszustki. Jednocześnie funkcjonariusze wystosowali ważny apel, zwłaszcza do osób starszych. Okres przedświąteczny to czas, gdy oszuści stają się wyjątkowo aktywni. Wykorzystują metody „na wnuczka”, „na policjanta”, a jak pokazuje ten przypadek – również „na sąsiada”. Ich celem jest wzbudzenie zaufania i wyłudzenie pieniędzy. Aby uchronić się przed utratą oszczędności, policja przypomina o kilku kluczowych zasadach:
- Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za sąsiadów, znajomych czy urzędników. Zawsze weryfikuj ich tożsamość.
- Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do intencji osoby pukającej do twoich drzwi, nie otwieraj.
- W razie jakichkolwiek podejrzeń natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112. Lepiej zareagować na wyrost, niż później żałować utraty dorobku całego życia.
Każda informacja, która może pomóc w zidentyfikowaniu oszustki z Myślenic, jest na wagę złota. Osoby, które rozpoznają kobietę ze zdjęć, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach pod numerem telefonu 47 83 29 200 lub 112. Policja zapewnia pełną anonimowość.