Dach kamienicy przy Grzegórzeckiej runął. Finał poszukiwań

Działania ratowników przy zniszczonym budynku na ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie dobiegły końca około godziny 2 z soboty na niedzielę. Z informacji przekazanych przez małopolską policję wynika, że w wyniku katastrofy budowlanej nie ma osób poszkodowanych.

Służby ratownicze bardzo dokładnie przeczesały cały uszkodzony obiekt, by wykluczyć obecność ludzi pod zwałami gruzu.

„Podczas przeszukania obiektu nie odnaleziono żadnych osób pod zawalonym dachem. Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy pilnują terenu i zabezpieczają uszkodzony budynek przed wejściem osób postronnych” – poinformowała Iwona Szelichiewicz z biura prasowego małopolskiej policji.

Przedstawicielka policji zapowiedziała również dalsze działania. W niedzielę mają zostać przeprowadzone dokładne oględziny z udziałem technika kryminalistyki, co ma pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny zniszczenia konstrukcji dachu.

Kraków: Ewakuacja po zawaleniu dachu przy Grzegórzeckiej

W związku z katastrofą na miejsce wezwano także inspektora nadzoru budowlanego. W sobotni wieczór zapadła decyzja o prewencyjnej ewakuacji czternastu mieszkańców sąsiadującej kamienicy. Policja poinformowała, że sześć z tych osób przeniosło się do lokali zastępczych zorganizowanych przez magistrat, a pozostała ósemka postanowiła zostać w domach.

Dach opuszczonego budynku runął w sobotę tuż przed godziną 18. Błyskawicznie zadysponowano tam znaczne siły policji oraz straży pożarnej. Teren katastrofy był przeszukiwany również z wykorzystaniem specjalistycznych psów ratowniczych, wyszkolonych do poszukiwania ludzi pod gruzami.

Obecnie działania ratunkowe są już zakończone, jednak teren pozostaje odgrodzony. Służby ostrzegają, że ze względów bezpieczeństwa nikt nie może zbliżać się do rumowiska, dopóki nie zakończą się oględziny i nie zostanie wydana ostateczna ekspertyza o stanie technicznym obiektu.