Pogoda w Krakowie: 1-3 maja

Weekend majowy w Krakowie upłynie pod znakiem rosnącej temperatury i rozpogodzeń. Prognoza na dni od 1 do 3 maja zapowiada pogodową huśtawkę, która zacznie się od chłodnego, pochmurnego piątku, a zakończy niemal letnią, słoneczną niedzielą. Mieszkańcy nie muszą martwić się o deszcz – synoptycy nie przewidują opadów. Wiatr będzie słaby i z każdą dobą coraz spokojniejszy.

Piątek, 1 maja, będzie najchłodniejszym dniem weekendu w Krakowie. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 15 stopni Celsjusza, jednak noc przyniesie wyraźne ochłodzenie, z temperaturą spadającą do zaledwie 2 stopni. Przez cały dzień na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, które jednak nie przyniesie opadów. Wiatr powieje z prędkością około 2 m/s.

Sobota przyniesie słońce i ocieplenie

Już w sobotę, 2 maja, pogoda w Krakowie diametralnie się zmieni. Zachmurzenie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu, a słońce pozwoli poczuć wyraźne ocieplenie. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 19 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalną poprawą w stosunku do piątku. Cieplejsza będzie również noc – termometry nie pokażą mniej niż 7°C. Wiatr pozostanie na podobnym, słabym poziomie.

Słoneczna i ciepła niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 3 maja, zapowiada się jako najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień weekendu. Pogoda w Krakowie będzie w pełni słoneczna, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć nawet 23 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni Celsjusza. Dodatkowo osłabnie wiatr, który będzie wiał z prędkością zaledwie około 1 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Pogoda w Krakowie zachęci do spędzania czasu na zewnątrz, zwłaszcza w drugiej części weekendu. Chłodniejszy piątek może być dobrą okazją do odwiedzenia miejsc pod dachem. Z kolei słoneczna i ciepła sobota oraz niedziela to idealny moment na długie spacery po parkach, wycieczki rowerowe wzdłuż rzeki czy relaks na świeżym powietrzu. Przyjemna temperatura i brak opadów stworzą doskonałe warunki do aktywności na otwartej przestrzeni.

Dane pogodowe: OpenWeather