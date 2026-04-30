Matura poprawkowa 2026. Znamy szczegółowy harmonogram CKE

Harmonogram CKE: Kiedy matura 2026?

W 2026 roku zmagania z egzaminem dojrzałości wystartują 4 maja i zakończą się 30 maja. W tym przedziale czasowym absolwenci liceów i techników zmierzą się z obowiązkowymi testami w formie pisemnej.

Kluczowe daty z kalendarza maturzysty:

4 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski,

– język polski, 5 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka,

– matematyka, 6 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Na wyniki majowej sesji trzeba będzie poczekać do 8 lipca 2026 roku. W tym samym dniu abiturienci odbiorą upragnione świadectwa dojrzałości i aneksy z wynikami.

Poprawka matury 2026. Jakie są terminy?

Nie wszystkim udaje się zdać egzamin dojrzałości za pierwszym razem. Dla tych, którym powinie się noga na jednym obowiązkowym przedmiocie, CKE przygotowała sierpniowy termin poprawkowy.

Kiedy dokładnie odbędą się poprawki? Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

24 sierpnia 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – zaplanowano egzaminy pisemne,

– zaplanowano egzaminy pisemne, 25 sierpnia 2026 (wtorek) – przewidziano część ustną.

Dzięki temu, że poprawki tradycyjnie zaplanowano na koniec wakacji, uczniowie zyskują dodatkowe tygodnie na powtórkę materiału.

Zasady CKE: Kto może zdawać poprawkę matury 2026?

Prawo do zdawania egzaminu poprawkowego przysługuje wyłącznie określonej grupie maturzystów. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić następujące warunki:

podejść do wszystkich obowiązkowych egzaminów w sesji głównej,

nie zaliczyć wyłącznie jednego przedmiotu z grupy obowiązkowych (niezależnie czy ustnego, czy pisemnego),

dopełnić formalności i złożyć w terminie odpowiednie dokumenty.

Kluczowym dokumentem jest załącznik nr 7 (deklaracja woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego). Należy go złożyć u dyrektora macierzystej szkoły najpóźniej do 15 lipca 2026 roku.

Kiedy wyniki poprawki matury 2026?

Finałem maturalnych zmagań będzie ogłoszenie wyników sesji poprawkowej. CKE zaplanowała ich publikację na 11 września 2026 roku. Dopiero wtedy maturzyści dowiedzą się, czy udało im się zdobyć świadectwo dojrzałości.

Dlaczego sierpień to ważny miesiąc dla maturzystów?

Dla wielu młodych ludzi sierpniowa poprawka to swoiste „być albo nie być”. Od jej pozytywnego wyniku zależy możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na studia, a co za tym idzie – realizacja planów edukacyjnych i zawodowych. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby trzymać się wyznaczonych przez CKE terminów i solidnie przepracować czas przed egzaminem poprawkowym.