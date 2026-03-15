Przed rokiem, 15 marca 2025 r. zmarła Barbara Skrzypek, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Miała 66 lat.

Pogrzeb odbył się w Gorlicach, będących rodzinnym miastem Barbary Skrzypek.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda (który pośmiertnie odznaczył Barbarę Skrzypek Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski), Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Antoni Macierewicz.

Kim była Barbara Skrzypek? Niezwykła historia bliskiej współpracownicy Kaczyńskiego

Barbara Skrzypek przez wiele lat pełniła funkcję dyrektorki biura prezydialnego Prawa i Sprawiedliwości, będąc jedną z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracownic Jarosława Kaczyńskiego. Jej rola w partii była kluczowa, a jej zaangażowanie i lojalność stanowiły fundament dla sprawnego funkcjonowania biura prezesa. Była osobą, która doskonale znała kulisy polskiej polityki i przez lata wspierała Jarosława Kaczyńskiego w jego codziennej pracy.

Barbara Skrzypek zmarła niespodziewanie 15 marca 2025 r. Miała 66 lat. Przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Politycy Prawa i Sprawiedliwości sugerowali, że do tragedii mogło przyczynić się przesłuchanie pani Barbary w prokuraturze, do którego doszło krótko przed śmiercią.

W dowód uznania dla jej zasług i wieloletniej pracy na rzecz państwa, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Barbary Skrzypek Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Karierę zawodową Barbara Skrzypek zaczęła w 1980 r. Podjęła pracę w Urzędzie Rady Ministrów; przez dziewięć kolejnych lat pracowała tam u boku czterech premierów PRL, kolejno: Józefa Pińkowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. W 1989 r. przeszła do pracy w Kancelarii Prezydenta PRL, gdzie została sekretarką gen. Janiszewskiego jako szefa Kancelarii Prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego.

Ostatnie pożegnanie Barbary Skrzypek: poruszające słowa Jarosława Kaczyńskiego

Barbara Skrzypek urodziła się w Gorlicach i to w tym mieście odbyło się jej ostatnie pożegnanie. Podczas ceremonii pogrzebowej, Jarosław Kaczyński wygłosił niezwykle osobiste i wzruszające przemówienie, w którym podzielił się swoimi refleksjami na temat zmarłej współpracownicy. - Nigdy nie udało mi się spotkać nikogo takiego i to rozstanie niespodziewane, niezasłużone, wynikające z tych szczególnych warunków, w jakich dziś żyjemy (...) Padła ofiarą swojej twardości, wiary, że będzie dobrze, bo sam ją prosiłem, żeby jednak zdecydowała się na lekarza. Nie chciała. Wierzyła, że będzie dobrze. Nigdy sobie nie wybaczę, że nie potrafiłem jej przekonać, żeby postąpiła inaczej – powiedział Jarosław Kaczyński.

Po zakończeniu wzruszającej ceremonii, grób Barbary Skrzypek został przykryty morzem kwiatów, które były wyrazem pamięci i szacunku od rodziny, przyjaciół i współpracowników. Wśród bukietów i wieńców, na nagrobku pojawiła się również fotografia 66-latki, przedstawiająca ją z uśmiechniętą twarzą. To symboliczne zdjęcie miało przypominać o pogodzie ducha i pozytywnym nastawieniu, z jakimi Barbara Skrzypek podchodziła do życia, i tak też zapamiętali ją żałobnicy.

9

Sonda Czy sprawa śmierci Barbary Skrzypek powinna zostać ponownie zbadana? Tak – to wymaga natychmiastowego i niezależnego dochodzenia. Tak – ale nie przez prokuraturę, tylko komisję śledczą. Nie – nie widzę podstaw, by wracać do tej sprawy. Nie wiem – za mało informacji, by ocenić. To polityczna narracja PiS – nic więcej.