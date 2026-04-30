Coraz więcej komarów tygrysich! Ich ukąszenie może zabić

Groźne komary tygrysie w Europie. Mogą przenosić dengę, jest ich coraz więcej

Wybierasz się na majówkę do Hiszpanii, Portugalii czy w inne miejsce na południu Europy? Uważaj na egzotyczne komary tygrysie! Stają się tam one coraz większym problemem. Jak wynika z najnowszego raportu portugalskiego ministerstwa zdrowia, owady te szybko się rozprzestrzeniają i pojawiają się na kolejnych obszarach kraju. Badania przeprowadzili specjaliści z Państwowego Instytutu Zdrowia im. dr. Ricardo Jorge’a. Potwierdzili oni obecność komara tygrysiego w co najmniej 28 powiatach. To oznacza, że owad na dobre zadomowił się w Portugalii. Komar tygrysi to gatunek pochodzący z rejonów tropikalnych. Jest groźny, bo może przenosić choroby zakaźne. Najczęściej mówi się o dendze. To choroba, która objawia się gorączką, wysypką oraz bólem głowy, mięśni i stawów. W ciężkich przypadkach może prowadzić do śmierci.

Problem rośnie z roku na rok. Komary pojawiają się nie tylko na południu

Urzędnicy z Portugalii podkreślają, że problem rośnie z roku na rok. Komary pojawiają się nie tylko na południu, gdzie jest cieplej, ale także na północy kraju. To pokazuje, że owad dobrze przystosowuje się do różnych warunków. Szczególny niepokój budzi fakt, że komary tygrysie pojawiły się także w regionach chętnie odwiedzanych przez turystów. Chodzi m.in. o Algarve oraz okolice Lizbony. To miejsca, do których co roku przyjeżdżają miliony osób. Lekarze przypominają, że w ostatnich latach na Maderze notowano przypadki dengi. W tamtym przypadku chorobę przenosił jednak inny gatunek – komar egipski. Mimo to zagrożenie pozostaje realne, bo oba gatunki mogą przenosić podobne choroby.

O mosquito que transmite dengue e febre amarela já foi detetado em 28 concelhos. https://t.co/fVXsCCDAPk— TVI Notícias (@tviultimas) April 28, 2026

