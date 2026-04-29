Syn miliardera przygarnie jurne hipopotamy giganty! Da im dom w Indiach

Zofia Dąbrowska
2026-04-29 11:49

Jurne, ogromne hipopotamy czmychnęły z rezydencji narkotykowego barona i mnożą się jak szalone w Kolumbii! Takie doniesienia obiegały świat już kilka lat temu, ale problem zaczął się w latach 90. ubiegłego wieku. Stworów w 2024 roku było niemal dwieście, ich liczba od ucieczki potroiła się. Władze Kolumbii ogłosiły, że chcą ostatecznie rozprawić się z inwazją, ale wtedy cały w bieli pojawił się syn pewnego miliardera z Indii. Błaga, by nie zabijać hipopotamów Escobara, bo on chce je zabrać do Indii i dać im nowy dom!

Kolumbia ma już dość hipopotamów gigantów! Wszystko przez barona narkotykowego Pablo Escobara, który jeszcze w latach 80. sprowadził kilka takich zwierząt do swojej rezydencji Hacienda Napoles. Król kokainy został zastrzelony w 1993 roku, a likwidacją majątku mafioza zajęły się władze. W zamieszaniu część hipopotamów uciekła z rezydencji, a Kolumbia okazała się dla nich rajem. Inwazyjny gatunek zagraża środowisku, ostatnio były nawet ataki na ludzi, do tego w moczu tych zwierząt są groźne bakterie. Najpierw łapano hipopotamy, potem podawano im środek powodujący sterylizację. Rząd Kolumbii ogłosił dwa lata temu specjalny plan opanowania sytuacji i potwierdził, że liczba hipopotamów wzrosła do 169 i może wzrosnąć do 1000 do 2035 roku, jeśli nic nie zostanie zrobione.

Anant Ambani chce przetransportować hipopotamy przez ocean do ośrodka w Indiach

Teraz jest już mowa nie tylko o planach sterylizacji, ale wprost o zabijaniu. Ale pojawił się ktoś, kto sprzeciwia się takim planom. Syn jednego z najbogatszych ludzi świata chce uratować hipopotamy z Kolumbii. Anant Ambani z Indii, potomek miliardera Mukesha Ambaniego, zaproponował, że przyjmie zwierzęta do swojego ośrodka Vantara w stanie Gudźarat. To duże centrum opieki nad zwierzętami, w którym żyją już setki gatunków, w tym słonie, lwy i tygrysy. Według planu hinduskiego bogacza transport miałby odbyć się pod nadzorem weterynarzy, a zwierzęta dostałyby nowe, bezpieczne miejsce do życia. Ambani podkreśla, że hipopotamy nie są winne sytuacji, w której się znalazły. Teraz decyzja należy do władz Kolumbii.

