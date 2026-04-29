Piękna influencerka zaginęła w Maroku! Taki był jej ostatni wpis

31-letnia influencerka z Wielkiej Brytanii zaginęła w Maroku. Rodzina prosi o pomoc. Tropy urywają się w hotelu

Co się stało z piękną influencerką, która pojechała na samotne wakacje?! 31-letnia Rachel Kerr zaginęła podczas pobytu w Maroku. Kobieta pochodzi ze Szkocji i publikowała treści o podróżach w mediach społecznościowych, współpracowała z różnymi markami. Była też modelką, występowała publicznie i napisała książkę. Do Agadiru przyjechała w związku z pracą. Ostatni raz była widziana w nocy z piątku na sobotę, z 24 na 25 kwietnia około godziny 5 rano. Według relacji znajomych wychodziła z klubu Smart Nightclub. Wcześniej miała wydać wszystkie pieniądze. Od tamtej chwili nie ma z nią żadnego kontaktu. Rachel mieszkała w hotelu Caribbean Village w Agadirze. W sobotę wymeldowała się z pokoju i od tego czasu ślad po niej się urywa. Jej telefon jest wyłączony, co – jak podkreślają bliscy – jest dla niej bardzo nietypowe. Podczas pobytu w Maroku publikowała zdjęcia i relacje z wyjazdu. Ostatni wpis w mediach społecznościowych zamieściła 13 kwietnia. Widać ją tam pozującą do zdjęć na hotelowym łóżku. Z informacji znajomych wynika, że kobieta miała wrócić do domu już wcześniej, ale jej pobyt się przedłużył. W planach miała też kolejne projekty związane z Agadirem.

"Nie mamy z nią kontaktu od momentu wyjazdu z hotelu. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Każda informacja może być ważna"

Rodzina kobiety jest skrajnie zaniepokojona. Jej kuzynka Claire Hill za pośrednictwem The Sun zaapelowała do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z Rachel w ostatnich dniach. Prosi, aby zgłaszać się z każdą informacją, nawet drobną. – Nie mamy z nią kontaktu od momentu wyjazdu z hotelu. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Każda informacja może być ważna – przekazała. Sprawą zajmuje się już policja. Trwają poszukiwania i próby ustalenia, co mogło się stać. Bliscy liczą na to, że ktoś widział kobietę lub ma informacje, które pomogą ją odnaleźć. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że wspiera rodzinę zaginionej i działa w sprawie jej odnalezienia.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie

Model and influencer vanishes from beach resort in Morocco: 'Very concerned for her welfare' https://t.co/bvfbyYRBEc pic.twitter.com/0zscJ1CQ29— New York Post (@nypost) April 28, 2026

