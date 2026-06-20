Zełenski zwrócił Order Orła Białego. Byli prezydenci Ukrainy reagują

Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko zrzekli się Orderu Orła Białego, protestując przeciwko decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu (odznaczonemu w kwietniu 2023 r.) w piątek, w reakcji na nadanie przez Zełenskiego jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” pod koniec maja. Nawrocki podkreślił, że decyzja nie zmienia wsparcia Polski dla Ukrainy.

W geście solidarności z Zełenskim, polskie odznaczenia państwowe zrzekli się również minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef Biura Prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce.

Premier Donald Tusk skrytykował eskalację napięć, wskazując, że konflikt między Polską a Ukrainą „cieszy Putina” i apelując do prezydentów o tonowanie emocji.

Leonid Kuczma zrzeka się Orderu Orła Białego

Leonid Kuczma, który został uhonorowany Orderem Orła Białego w 1997 roku, otwarcie skrytykował decyzję prezydenta Nawrockiego. W swoim oświadczeniu na Facebooku, były prezydent Ukrainy podkreślił, że przez cały okres swojej prezydentury budowanie przyjaznych relacji z Polską uważał za jeden z najważniejszych priorytetów. „Wspólnie z moim kolegą Aleksandrem Kwaśniewskim dokładaliśmy wszelkich starań, aby to osiągnąć. Szczególną uwagę poświęcaliśmy rozwiązaniu problemów historycznych w relacjach między naszymi narodami, czego efektem było nasze wspólne oświadczenie z 2003 roku o pojednaniu. «Wybaczamy i prosimy o wybaczenie» – tę zasadę wypracowaliśmy wspólnie z prezydentem Kwaśniewskim przy duchowym wsparciu wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Przez dziesięciolecia zasada ta się sprawdzała. Prawdziwa przyjaźń Ukrainy i Polski stała się rzeczywistością” – zaznaczył Kuczma.

Były prezydent Ukrainy stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak tylko zrzec się wysokiego polskiego odznaczenia. „Ukraina nie podjęła walki z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi, po to, aby dziś inne państwa dyktowały nam naszą historię i decydowały, kogo mamy czcić” – oświadczył Kuczma, dodając, że oba narody muszą pamiętać o historii, ale przeszłość nie może być ważniejsza od przyszłości. „Palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien oślepiać nas na tyle, byśmy nie dostrzegali realnego, obecnego zagrożenia ze strony imperialnej siły na Wschodzie – siły, która już wcześniej pozbawiała państwowości oba nasze narody i nie kryje zamiarów, by spróbować zrobić to ponownie” - wyjaśnił Kuczma, odnosząc się do agresji Rosji.

Wiktor Juszczenko i inni ukraińscy urzędnicy oddają polskie odznaczenia

W ślad za Kuczmą poszedł również Wiktor Juszczenko. „Trzeci prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podjął decyzję o zrzeczeniu się polskiego Orderu Orła Białego w geście sprzeciwu wobec prób ponownego rozpatrywania decyzji o odznaczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego” - napisała na Facebooku Iryna Wannykowa, rzeczniczka prasowa Juszczenki z czasów jego prezydentury. Juszczenko podkreśla, że odznaczenie to zostało wręczone nie tylko konkretnej osobie, ale przede wszystkim stało się ono symbolem szacunku dla narodu ukraińskiego, który płaci niezwykle wysoką cenę za swoją wolność. „Właśnie dlatego wszelkie próby podważania tej decyzji wykraczają dziś daleko poza ocenę jednego polityka. Nieuchronnie dotykają one milionów Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie, pracują na rzecz zwycięstwa na zapleczu i tracą w tej wojnie swoich najbliższych” - wyjaśniono w oświadczeniu.

Wcześniej w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej prezydent Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. W reakcji na ten ruch, polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także inni wysocy rangą ukraińscy urzędnicy: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Prezydent Nawrocki swoją decyzję ogłosił w piątek, podkreślając, że „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Mimo tych zapewnień, Donald Tusk, po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego, napisał na platformie X, że „konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników”. „Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej” - oświadczył szef polskiego rządu.

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