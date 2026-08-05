Nie śpi, bo karmi kury! Dramat Cate Blanchett

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-05 13:20

Sławna aktorka ma nie lada problem! Chociaż jak każda dbająca o formę i urodę gwiazda Hollywood Cate Blanchett musi porządnie się wysypiać, wciąż coś jej w tym przeszkadza. W wywiadzie dla Harper's Bazaar 57-latka wyznała, że z jednej strony raz po raz zarywa noce w teatrze, a z drugiej musi zrywać się o świtaniu przez... wygłodniałe kury!

Cate Blanchett wyznała w wywiadzie dla Harper's Bazaar, że za mało śpi. Powodem poranne karmienie kur

Kto by pomyślał, że laureatka Oscara z milionami dolarów na koncie ma takie problemy?! Chociaż jak każda dbająca o formę i urodę gwiazda Hollywood Cate Blanchett musi porządnie się wysypiać, wciąż coś jej w tym przeszkadza. W wywiadzie dla Harper's Bazaar 57-latka wyznała, że z jednej strony raz po raz zarywa noce w teatrze, a z drugiej musi zrywać się o świtaniu przez... wygłodniałe kury! „Przez lata w branży filmowej, wszystko zaczynało się wcześnie” – powiedziała Harper’s Bazaar o swoich intensywnych porankach. „Ale jestem też fanką teatru, więc uwielbiam późne wieczory – momenty, kiedy wszyscy idą spać, a ja mam dom tylko dla siebie. Ale jakiś rok temu powiedziałam: »Naprawdę potrzebujesz więcej niż czterech godzin [snu]«. Ciągle coś jest nie tak. Ciągle” - wyznała aktorka. O poranku musi nie tylko odwozić najmłodsze, 11-letnie dziecko do szkoły, wziąć zimny prysznic i wyszykować się na cały dzień, ale też udać się do kurnika. Tak, Cate Blanchett hoduje kury, podobnie zresztą jak Meghan Markle i książę Harry w swojej rezydencji w Montecito! Najwyraźniej wśród gwiazd panuje moda na drób, a wiele z nich jest przecież w stanie pocierpieć dla mody.

Kim jest Cate Blanchett? Wielkie role i dwa Oscary

Cate Blanchett to australijska aktorka i producentka filmowa, uważana za jedną z najwybitniejszych gwiazd współczesnego kina. Urodziła się 14 maja 1969 roku w Melbourne. Jest laureatką dwóch Oscarów – za role w filmach Aviator i Blue Jasmine. Zagrała także m.in. w trylogii Władca Pierścieni jako Galadriela, Elizabeth, Carol, Tár i Don't Look Up. Wielokrotnie nagradzano ją również Złotymi Globami i nagrodami BAFTA. Przez kilka lat kierowała Sydney Theatre Company. Prywatnie jest żoną scenarzysty Andrew Uptona, z którym ma czworo dzieci.

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KURY
CATE BLANCHETT